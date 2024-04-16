Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в феврале
Основатель Telegram отметил, что как представитель нейтральной платформы обязан общаться с журналистами с разными политическими взглядами
16 апреля 2024, 20:00, ИА Амител
Предприниматель, основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил о своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем Telegram-канале он заявил, что оно продлилось более трех часов.
По словам бизнесмена, в феврале он дал сразу два интервью: сначала либеральному журналисту, затем – Карлсону, известному своим консерватизмом. Предположительно, речь идет об интервью изданию Financial Times.
Основатель Telegram добавил, что созданная им платформа является политически нейтральной. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами разных политических взглядов.
Беседа с Карлсоном была снята на видео – запись интервью скоро будет опубликована. Дуров подчеркнул, что редко дает видеоинтервью и потому призвал обязательно ознакомиться с ним.
20:48:13 16-04-2024
Ну не всё ж с голым торсом фоткаться по пустыням
07:05:02 17-04-2024
Гость (20:48:13 16-04-2024) Ну не всё ж с голым торсом фоткаться по пустыням...
Ну не вислопузым же с мастопатией фотаться.