Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в феврале

Основатель Telegram отметил, что как представитель нейтральной платформы обязан общаться с журналистами с разными политическими взглядами

16 апреля 2024, 20:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Предприниматель, основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров сообщил о своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В своем Telegram-канале он заявил, что оно продлилось более трех часов.

По словам бизнесмена, в феврале он дал сразу два интервью: сначала либеральному журналисту, затем – Карлсону, известному своим консерватизмом. Предположительно, речь идет об интервью изданию Financial Times.

Основатель Telegram добавил, что созданная им платформа является политически нейтральной. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами разных политических взглядов.

Беседа с Карлсоном была снята на видео – запись интервью скоро будет опубликована. Дуров подчеркнул, что редко дает видеоинтервью и потому призвал обязательно ознакомиться с ним.