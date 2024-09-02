Дурова сфотографировали с подругой после освобождения из-под ареста в Париже
Бизнесмен находится под судебным надзором и подпиской о невыезде
02 сентября 2024, 08:45, ИА Амител
Французское издание Paris Match опубликовало первые кадры главы Telegram Павла Дурова в Париже после освобождения из-под ареста.
Бизнесмена запечатлели во время прогулки с криптоблогером Юлией Вавиловой. Ранее телеграм-каналы сообщали, что девушка вместе с ним прилетела в Париж.
24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему вменяли соучастие в ряде правонарушений, совершенных через Telegram.
28 августа предпринимателя отпустили под судебный надзор с залогом 5 млн евро и подпиской о невыезде.
Ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций и отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу.
10:29:21 02-09-2024
девушка вместе с ним прилетела в Париж --- так она наверное и сдала
12:37:16 02-09-2024
По версии, которую недавно озвучила К. Собчак, США хотели арестовать Дурова и судить по тем пунктам, которые указаны французами. Но Дуров полетел во Францию, откуда его не выдадут американцам, так как у него французское гражданство. Поскольку судить за одни и те же дела можно только один раз, Павел предпочел суд во Франции, чтобы выскользнуть из лап амеров. Ещё инфа из маленьких третьестепенных французских СМИ, что якобы при задержании Дуров говорил полицейским, что прилетел на ужин с Макроном. Но так ли это, неизвестно.