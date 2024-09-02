Бизнесмен находится под судебным надзором и подпиской о невыезде

02 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото из соцсетей Павла Дурова

Французское издание Paris Match опубликовало первые кадры главы Telegram Павла Дурова в Париже после освобождения из-под ареста.

Бизнесмена запечатлели во время прогулки с криптоблогером Юлией Вавиловой. Ранее телеграм-каналы сообщали, что девушка вместе с ним прилетела в Париж.

24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему вменяли соучастие в ряде правонарушений, совершенных через Telegram.

28 августа предпринимателя отпустили под судебный надзор с залогом 5 млн евро и подпиской о невыезде.

Ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций и отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу.