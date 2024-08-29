Павел Дуров выплатит залог в пять миллионов евро

Ему запретили покидать территорию Франции

29 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Евро / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248952

Павла Дурова, основателя Telegram, взяли под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

24 августа предприниматель был задержан правоохранительными органами Франции. Ему предъявлены обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дуров предстанет перед судом не как гражданин России, а как гражданин Франции, так как у него есть паспорт этой страны. За совершенные преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.