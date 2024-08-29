Павел Дуров выплатит залог в пять миллионов евро
Ему запретили покидать территорию Франции
29 августа 2024, 09:15, ИА Амител
Евро / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248952
Павла Дурова, основателя Telegram, взяли под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.
24 августа предприниматель был задержан правоохранительными органами Франции. Ему предъявлены обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дуров предстанет перед судом не как гражданин России, а как гражданин Франции, так как у него есть паспорт этой страны. За совершенные преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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10:40:14 29-08-2024
А не было бы денег,не выпустили.Всё по честному,всё по демократическому.
11:38:21 29-08-2024
Гость (10:40:14 29-08-2024) А не было бы денег,не выпустили.Всё по честному,всё по демок...
Вы вообще понимаете как работает залог или ещё не проходили это слово?
10:45:03 29-08-2024
Бабы уже начали его обвинять, теперь наверное найдется случай изнасилования, а потом еще наркотики у него найдут. Короче попал Дуров. В демократию. А когда Телегу сдаст, выяснится, что он не виноват
10:45:55 29-08-2024
Могут еще ухо прострелить
12:01:03 29-08-2024
Если уж французы главу Тойоты арестовали за то что талибы ставят пулемёты на их джипы, то что тут вообще можно говорить....!?
13:22:27 29-08-2024
Так и производителя ножа можно взять за соучастие, если его ножом кого пырнут
16:49:50 29-08-2024
Гость (13:22:27 29-08-2024) Так и производителя ножа можно взять за соучастие, если его ... ох уж, она, эта правоприменительная практика