Павла Дурова отпустили из здания суда в Париже

Основателю Telegram предъявили обвинения в шести правонарушениях

29 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова отпустили под судебный надзор во Франции. По данным СМИ, он вышел из здания суда и уехал на черном автомобиле.

AFP отмечает, что Павлу Дурову предъявили обвинение в шести правонарушениях:

– в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы;

– в предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

– соучастие в администрировании платформы, позволяющей обеспечивать незаконные транзакции;

– соучастие в хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;

– соучастие в обороте наркотиков;

– соучастие в мошенничестве.

Теперь Павлу Дурову нельзя покидать территорию Франции. Он также должен внести залог в размере 5 млн евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

Напомним, что о задержании Дурова во Франции заявили французские СМИ 24 августа. По их информации, правоохранители арестовали предпринимателя после его приземления на частном самолете.