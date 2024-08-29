Павла Дурова отпустили из здания суда в Париже
Основателю Telegram предъявили обвинения в шести правонарушениях
29 августа 2024, 07:31, ИА Амител
Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова отпустили под судебный надзор во Франции. По данным СМИ, он вышел из здания суда и уехал на черном автомобиле.
AFP отмечает, что Павлу Дурову предъявили обвинение в шести правонарушениях:
– в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы;
– в предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;
– соучастие в администрировании платформы, позволяющей обеспечивать незаконные транзакции;
– соучастие в хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;
– соучастие в обороте наркотиков;
– соучастие в мошенничестве.
Теперь Павлу Дурову нельзя покидать территорию Франции. Он также должен внести залог в размере 5 млн евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.
Напомним, что о задержании Дурова во Франции заявили французские СМИ 24 августа. По их информации, правоохранители арестовали предпринимателя после его приземления на частном самолете.
07:41:44 29-08-2024
Оставили напоследок на условной воле походить. А пока под наблюдением. Сейчас лишат французского паспорта, так как уже сказали, что гражданство ему дали по ускоренной процедуре, без соблюдения всех необходимых формальностей, дождутся запроса на экстрадицию от США, и отдадут Пашу пиндосам в полное распоряжение.
08:00:57 29-08-2024
Во сколько раз увеличилось число подписчиков Telegram ?
08:04:16 29-08-2024
Я бы удивился, если бы несовершеннолетних сюда не приплели. Это их фишка. Какое-нибудь сексуальное действие это самое легкое, что можно повесить. Ну и наркотики, разумеется. Странно, что их не нашли у него при задержании. До кучи. Еще соучастие в терроризме почему-то убрали, недоработали. Решили что и так сдастся, если не хочет 25 лет сидеть. Демократы
08:13:36 29-08-2024
Однако.. опасно писать хорошее ПО.
08:28:18 29-08-2024
Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы для фотокамер, коими снимались несовершеннолетние, Интел и АМД, чьи процессора установлены в серверах, через которые шли информационные потоки, содержащие порнографию, да много кого надо подтянуть!
08:36:39 29-08-2024
Гость (08:28:18 29-08-2024) Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы ... Руки прочь от порнхаба! ))
10:34:57 29-08-2024
Гость (08:28:18 29-08-2024) Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы ... Ну все же понимают, что на самом деле плевать им на то, что там в Телеге, расскажет, что им надо, и все обвинения исчезнут
10:22:53 29-08-2024
Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь именно на тойотовских пикапах всякие бармалеи устанавливают станковые пулемёты)
11:35:31 29-08-2024
Гость (10:22:53 29-08-2024) Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь... Можно обвинить в соучастии
16:35:45 29-08-2024
Гость (10:22:53 29-08-2024) Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь... Очень некорректная у вас аналогия. Директор Тойоты никак не контролирует автомобиль после выезда его с завода. Дуров имеет полный контроль над своими серверами, где лежат тонны нелегала.
10:31:25 29-08-2024
Ну если не дурак, то сбежит - с его-то возможностями! А если хватило ума сохранить российское гражданство - то и помогут сбежать, делов-то.