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Павла Дурова отпустили из здания суда в Париже

Основателю Telegram предъявили обвинения в шести правонарушениях

29 августа 2024, 07:31, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"
Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова отпустили под судебный надзор во Франции. По данным СМИ, он вышел из здания суда и уехал на черном автомобиле.

AFP отмечает, что Павлу Дурову предъявили обвинение в шести правонарушениях:

– в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы;

– в предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

– соучастие в администрировании платформы, позволяющей обеспечивать незаконные транзакции;

– соучастие в хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;

– соучастие в обороте наркотиков;

– соучастие в мошенничестве.

Теперь Павлу Дурову нельзя покидать территорию Франции. Он также должен внести залог в размере 5 млн евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

Напомним, что о задержании Дурова во Франции заявили французские СМИ 24 августа. По их информации, правоохранители арестовали предпринимателя после его приземления на частном самолете. 

соцсети полиция Франция
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Комментарии 11

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Гость

07:41:44 29-08-2024

Оставили напоследок на условной воле походить. А пока под наблюдением. Сейчас лишат французского паспорта, так как уже сказали, что гражданство ему дали по ускоренной процедуре, без соблюдения всех необходимых формальностей, дождутся запроса на экстрадицию от США, и отдадут Пашу пиндосам в полное распоряжение.

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Гость

08:00:57 29-08-2024

Во сколько раз увеличилось число подписчиков Telegram ?

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Гость

08:04:16 29-08-2024

Я бы удивился, если бы несовершеннолетних сюда не приплели. Это их фишка. Какое-нибудь сексуальное действие это самое легкое, что можно повесить. Ну и наркотики, разумеется. Странно, что их не нашли у него при задержании. До кучи. Еще соучастие в терроризме почему-то убрали, недоработали. Решили что и так сдастся, если не хочет 25 лет сидеть. Демократы

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dok_CФ

08:13:36 29-08-2024

Однако.. опасно писать хорошее ПО.

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Гость

08:28:18 29-08-2024

Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы для фотокамер, коими снимались несовершеннолетние, Интел и АМД, чьи процессора установлены в серверах, через которые шли информационные потоки, содержащие порнографию, да много кого надо подтянуть!

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Гость

08:36:39 29-08-2024

Гость (08:28:18 29-08-2024) Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы ... Руки прочь от порнхаба! ))

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Гость

10:34:57 29-08-2024

Гость (08:28:18 29-08-2024) Пусть сдаёт подельников- компанию Сони, выпустившую матрицы ... Ну все же понимают, что на самом деле плевать им на то, что там в Телеге, расскажет, что им надо, и все обвинения исчезнут

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Гость

10:22:53 29-08-2024

Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь именно на тойотовских пикапах всякие бармалеи устанавливают станковые пулемёты)

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Гость

11:35:31 29-08-2024

Гость (10:22:53 29-08-2024) Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь... Можно обвинить в соучастии

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Гость

16:35:45 29-08-2024

Гость (10:22:53 29-08-2024) Гендиректору Тойоты опасно теперь приезжать во Францию, ведь... Очень некорректная у вас аналогия. Директор Тойоты никак не контролирует автомобиль после выезда его с завода. Дуров имеет полный контроль над своими серверами, где лежат тонны нелегала.

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Гость

10:31:25 29-08-2024

Ну если не дурак, то сбежит - с его-то возможностями! А если хватило ума сохранить российское гражданство - то и помогут сбежать, делов-то.

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