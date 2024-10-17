Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал об отдыхе на Алтае
По его словам, условия были не простыми, но отпуском он остался доволен
17 октября 2024, 21:05, ИА Амител
Комик Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал о том, как провел отпуск с семьей на Алтае. После выхода в эфир ролик опубликовали в социальных сетях.
По словам Воли, вместе с семьей он стремился "взять все" от отдыха в горах. Для этого он уехал в дикую местность и жил в палатке у реки.
Павел рассказал, что его охраняли от волков, водили на пантовые ванны, а также продали "два чемодана" сувениров.
Шоумен отметил, что за время отпуска он сильно устал, но при этом поездкой остался доволен. Монолог Павел Воля закончил, предложив отметить Алтай аплодисментами.
21:11:02 17-10-2024
Паша,Спасибо! По чесТноку!
09:26:48 18-10-2024
Ценник бы озвучил еще за этот райский отдых