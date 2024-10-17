Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал об отдыхе на Алтае

По его словам, условия были не простыми, но отпуском он остался доволен

17 октября 2024, 21:05, ИА Амител

Комик Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал о том, как провел отпуск с семьей на Алтае. После выхода в эфир ролик опубликовали в социальных сетях.

По словам Воли, вместе с семьей он стремился "взять все" от отдыха в горах. Для этого он уехал в дикую местность и жил в палатке у реки.

Павел рассказал, что его охраняли от волков, водили на пантовые ванны, а также продали "два чемодана" сувениров.

Шоумен отметил, что за время отпуска он сильно устал, но при этом поездкой остался доволен. Монолог Павел Воля закончил, предложив отметить Алтай аплодисментами.