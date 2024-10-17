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Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал об отдыхе на Алтае

По его словам, условия были не простыми, но отпуском он остался доволен

17 октября 2024, 21:05, ИА Амител

Комик Павел Воля в эфире Comedy Club рассказал о том, как провел отпуск с семьей на Алтае. После выхода в эфир ролик опубликовали в социальных сетях.

По словам Воли, вместе с семьей он стремился "взять все" от отдыха в горах. Для этого он уехал в дикую местность и жил в палатке у реки.

Павел рассказал, что его охраняли от волков, водили на пантовые ванны, а также продали "два чемодана" сувениров.

Шоумен отметил, что за время отпуска он сильно устал, но при этом поездкой остался доволен. Монолог Павел Воля закончил, предложив отметить Алтай аплодисментами. 

Республика Алтай Знаменитости

Комментарии 2

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Гость

21:11:02 17-10-2024

Паша,Спасибо! По чесТноку!

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Гость

09:26:48 18-10-2024

Ценник бы озвучил еще за этот райский отдых

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