Павловский тракт затапливает из-за коммунальной аварии в Барнауле
Вода вышла на поверхность из-за повреждения запорной арматуры
26 ноября 2024, 12:44, ИА Амител
В Барнауле из-за коммунальной аварии вода разлилась по автомагистрали на Павловском тракте. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Очевидцы сообщают, что выход воды произошел на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской.
В городском водоканале заявили, что это произошло из-за повреждения запорной арматуры на водоводе.
В комментариях горожане делятся адресами, по которым недоступно водоснабжение. В основном это Центральный и Железнодорожный районы Барнаула:
"ВРЗ, без холодной и горячей воды сидим";
"Пересечение ул. Телефонной и ул. Гущина – тоже без воды";
"Ул. Гущина – пр. Коммунаров – вода течет, но тише, чем обычно, вполовину";
"Пр. Красноармейский – ул. Молодежная – без воды";
"Ул. Петра Сухова – без воды";
"Ул. Деповская – пр. Строителей – воды никакой", – делятся очевидцы.
На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Также дежурят дорожные службы.
Напомним, коммунальную аварию на Павловском тракте будут устранять до 06:00 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 миллиметров). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.
Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.
12:47:33 26-11-2024
Что за задвижка такая, интересно. Когда меняна, где и кем куплена, и за сколько.
13:40:10 26-11-2024
Гость (12:47:33 26-11-2024) Что за задвижка такая, интересно. Когда меняна, где и кем ку... Не будьте экстремистом. Не задавайте неудобных вопросов
16:10:09 26-11-2024
Гость (12:47:33 26-11-2024) Что за задвижка такая, интересно. Когда меняна, где и кем ку... И кем повреждена? это самое главное.
16:22:18 26-11-2024
Гость (16:10:09 26-11-2024) И кем повреждена? это самое главное.... Рыба пила
12:57:55 26-11-2024
А это ведь ещё не самая холодная осень, даже не зимние трескучие морозы на улице
13:25:28 26-11-2024
ну хоть не в минус 30
13:38:21 26-11-2024
На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Также дежурят дорожные службы////Что-то никого на видео не видно, где все?
16:24:54 26-11-2024
Гость (13:38:21 26-11-2024) На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтро... Занырнули... Даже ключи гаечные подать некому...
13:40:56 26-11-2024
Ленина-Мерзликина выход воды на проезжую часть Потоки горной реки текут вниз по Красноармейскому
13:49:37 26-11-2024
Гость (13:40:56 26-11-2024) Ленина-Мерзликина выход воды на проезжую часть Потоки горной... а Ленина-Мерзликина где пересекаются?
14:08:40 26-11-2024
Как вся эта вода замёрзнет, весело будет
16:13:39 26-11-2024
ВВП (14:08:40 26-11-2024) Как вся эта вода замёрзнет, весело будет... сегодня ночью