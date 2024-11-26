Павловский тракт затапливает из-за коммунальной аварии в Барнауле

Вода вышла на поверхность из-за повреждения запорной арматуры

26 ноября 2024, 12:44, ИА Амител

В Барнауле из-за коммунальной аварии вода разлилась по автомагистрали на Павловском тракте. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сообщают, что выход воды произошел на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской.

В городском водоканале заявили, что это произошло из-за повреждения запорной арматуры на водоводе.

В комментариях горожане делятся адресами, по которым недоступно водоснабжение. В основном это Центральный и Железнодорожный районы Барнаула:

"ВРЗ, без холодной и горячей воды сидим";

"Пересечение ул. Телефонной и ул. Гущина – тоже без воды";

"Ул. Гущина – пр. Коммунаров – вода течет, но тише, чем обычно, вполовину";

"Пр. Красноармейский – ул. Молодежная – без воды";

"Ул. Петра Сухова – без воды";

"Ул. Деповская – пр. Строителей – воды никакой", – делятся очевидцы.

На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Также дежурят дорожные службы.

Напомним, коммунальную аварию на Павловском тракте будут устранять до 06:00 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 миллиметров). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.

Под отключение попали более 12 тыс. жилых домов и учреждений. Узнать, есть ли ваш адрес в списке, можно по ссылке.