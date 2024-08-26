Песков заявил, что Путин не встречался с Дуровым в Баку

Он призвал дождаться официальных комментариев, а после делать выводы

26 августа 2024, 17:33, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров не встречались в Баку во время последнего визита российского лидера в Азербайджан. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Кремль не знает, в чем конкретно обвиняют Дурова во Франции.

"Давайте дождемся, когда обвинения будут озвучены, – если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы", – сказал Песков.

Напомним, что о задержании Дурова во Франции заявили французские СМИ 24 августа. По их информации, правоохранители арестовали предпринимателя после его приземления на частном самолете. Согласно публикациям, ему могут предъявить обвинение в причастности к тяжким преступлениям: педофилии, торговле наркотиками и другим.