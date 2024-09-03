НОВОСТИОбщество

Печь хлеб для россиян будут иностранные специалисты

В России пока не знают, как решать кадровый вопрос

03 сентября 2024, 13:24, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В России в отрасли хлебопечения на данный момент не хватает примерно 35% сотрудников, пишет "Парламентская газета".

Как пояснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, сейчас многие специалисты уходят из отрасли и выбирают деятельность, где платят больше. Людям не интересна даже сезонная работа.

Например, студент хочет подработать летом. За работу в горячем цеху при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему предложат 45 тыс. рублей. А магазин, который торгует конфетами, ему предложит 50 тысяч. И вот здесь возникает выбор: сидеть просто в магазине или пойти в горячий цех.

"В нынешних условиях мы рассматриваем, в том числе, и работу с иностранными специалистами. Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже неквалифицированной", – подчеркнул Семенов.

При этом в отрасли не заинтересованы в повышении цен на свои товары. Семенов указал, что стоимость хлеба растет в пределах инфляции, потому что это базовый и социально важный продукт.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отметили, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2023 году был ниже инфляции и в 2024-м не превысит показателей инфляции.

"Основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, достигающая 35%", – добавили в гильдии.

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 24

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Гость

13:34:03 03-09-2024

Таджики?

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Сергей

13:45:47 03-09-2024

Давно сам пеку хлеб в хлебопечке

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Гость

13:54:02 03-09-2024

Вот нам и ответ: чем повысить зп своим, предпочтем "помощников" из Азии. Миграционная политика - в унитаз)))

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Гость

14:05:11 03-09-2024

За 45тр в месяц к вам не один ни француз, ни итальянец не пойдет работать.

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Гость

15:41:59 03-09-2024

Гость (14:05:11 03-09-2024) За 45тр в месяц к вам не один ни француз, ни итальянец не по... Лягушек что ли жарить? Они не особо здесь нужны.

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Гость

14:07:07 03-09-2024

Был бы качественный хлеб брали бы больше, была бы возможность выше зарплату платить. Хлеб который в большинстве случаев за 3 дня плесневеет вызывает большой вопрос о качестве изготовления и сырья . Многие уже ушли в малые пекарни

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Гость

14:53:29 03-09-2024

Гость (14:07:07 03-09-2024) Был бы качественный хлеб брали бы больше, была бы возможнос... Нормальный хлеб и должен плесневеть.

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Гость

17:36:20 03-09-2024

Гость (14:53:29 03-09-2024) Нормальный хлеб и должен плесневеть.... Из чего вывод? НОРМАЛЬНЫЙ хлеб как раз не плесневеет, он засыхает в сухарь, так всегда было.

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Гость

19:20:55 03-09-2024

Гость (17:36:20 03-09-2024) Из чего вывод? НОРМАЛЬНЫЙ хлеб как раз не плесневеет, он зас... Ну вы погуглите что ли! Не все же телевизор смотреть! Хлеб плесневеет если дома влажность повышена. А плесень это грибы, они живые. Если они не жрут хлеб - значит в него напихали консервантов улучшителей разрыхлителей.

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Гость

09:05:10 04-09-2024

Гость (19:20:55 03-09-2024) Ну вы погуглите что ли! Не все же телевизор смотреть! Хлеб п... Для чего гуглить, и тем более телевизор смотреть, если я прекрасно помню, какой хлеб был раньше, когда его пекли на опаре, а не на улучшителях нынешних. Я вам больше скажу- был момент, когда я больше года пекла дома хлеб в духовке именно по старому рецепту, так что эти сказки оставьте гуглу.

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Бдыщ!!!

14:11:10 03-09-2024

Платите зарплату и придут и испекут россияне

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Гость

22:28:37 03-09-2024

Бдыщ!!! (14:11:10 03-09-2024) Платите зарплату и придут и испекут россияне... Какие все смешные, вот эту высокую зарплату вложат в цену, потом будете орать почему хлеб такой дорогой, спеките дома хлеб, вложите расходы на электроэнергию, аренду, труд, реализацию, налоги, посчитайте себестоимость и вложите прибыль.

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Элен без ребят

14:14:44 03-09-2024

ну правильно, кто захочет пахать с ночи пекарем, когда повсеместно рекламируются блогеры на яхтах?

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Гость

14:19:12 03-09-2024

вот проблема. у каждого второго дома хлебопечка

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Докучаево рулез

14:20:41 03-09-2024

Не знаю кто по нации, но точно не русские - пекут классный хлеб.
Постоянно там беру раздан, фатыр, матнокаш
Побольше бы таких специалистов - а не таких, которые понаехали закладки закладывать, понимаешь ...

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Гость

14:26:25 03-09-2024

Самый лучший хлеб пекут в Бухаре. Хлебопекарни городские там работают уже 1500 лет. Поучиться не мешало бы у них

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Гость

14:36:58 03-09-2024

А зарплату повышать работнику горячего цеха не пробовали? Надоели уже эти сказки, что никто работать не хочет, люди не хотят работать за копейки, фактически за тарелку супа, о чем так мечтают наши работодатели. Сейчас таджиков наймут непонятно с какими болезнями (самое простое кишечная палочка), да еще и не имеющим представление о гигиене и санитарии, чтобы они эту заразу через хлеб всем жителям передавали. Эффективные собственники на все пойдут, лишь зарплату не платить нормальную. И так во всех отраслях, даже в космосе и оборонке, жадность побеждает все, даже здравый смысл.

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Гость

14:51:30 03-09-2024

Гость (14:36:58 03-09-2024) А зарплату повышать работнику горячего цеха не пробовали? На... там вобщето всегда холера свирепствовала а раз в 50 лет эпидемии чумы бывают. Наниматели то хорошо продумывают вопрос?

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Гость

14:48:37 03-09-2024

Надо покупать хлебопечку... Прошлая сломалась, ну подумали, да ладно, не будем покупать, но видимо надо. Нет, я не против иностранцев, все люди, меня смущает формулировка:" Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже НЕКВАЛИЦИФИРОВАННОЙ"
Тут хоть, свой, хоть иностранец, хотелось бы, что бы он понимал, что делает.

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Гость

16:20:00 03-09-2024

Гость (14:48:37 03-09-2024) Надо покупать хлебопечку... Прошлая сломалась, ну подумали, ... Ну замесить и засунуть в печку тесто - этож надо очень квалифицированным быть!

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Кхм...

15:33:47 03-09-2024

при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему предложат 45 тыс. рублей.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это где в Алтайском крае ещё остались такие жлобы-работодатели?! Да ещё и в горячем цехе?!
За такие деньги при таком графике они скоро даже таджиков не найдут.

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Гость

16:57:20 03-09-2024

Кхм... (15:33:47 03-09-2024) при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему пред... Вы там были? Хлеб пекётся в печах. Не горячо там от слова совсем. Это же вам не литейка. Знатоки, млин.

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не КХМ

21:50:05 03-09-2024

Гость (16:57:20 03-09-2024) Вы там были? Хлеб пекётся в печах. Не горячо там от слова со... Просто он в КХМ привык работать в ужасных условиях и со свинским отношением, и не понимает что в жизни бывает по другому

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гость

22:26:13 03-09-2024

А если иностранный работник- террорист в тесто отравы насыпет и свалит, ему же не нужна зарплата. Он старается за идею (((.

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