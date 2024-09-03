Печь хлеб для россиян будут иностранные специалисты
В России пока не знают, как решать кадровый вопрос
03 сентября 2024, 13:24, ИА Амител
В России в отрасли хлебопечения на данный момент не хватает примерно 35% сотрудников, пишет "Парламентская газета".
Как пояснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, сейчас многие специалисты уходят из отрасли и выбирают деятельность, где платят больше. Людям не интересна даже сезонная работа.
Например, студент хочет подработать летом. За работу в горячем цеху при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему предложат 45 тыс. рублей. А магазин, который торгует конфетами, ему предложит 50 тысяч. И вот здесь возникает выбор: сидеть просто в магазине или пойти в горячий цех.
"В нынешних условиях мы рассматриваем, в том числе, и работу с иностранными специалистами. Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже неквалифицированной", – подчеркнул Семенов.
При этом в отрасли не заинтересованы в повышении цен на свои товары. Семенов указал, что стоимость хлеба растет в пределах инфляции, потому что это базовый и социально важный продукт.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров отметили, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2023 году был ниже инфляции и в 2024-м не превысит показателей инфляции.
"Основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, достигающая 35%", – добавили в гильдии.
13:34:03 03-09-2024
Таджики?
13:45:47 03-09-2024
Давно сам пеку хлеб в хлебопечке
13:54:02 03-09-2024
Вот нам и ответ: чем повысить зп своим, предпочтем "помощников" из Азии. Миграционная политика - в унитаз)))
14:05:11 03-09-2024
За 45тр в месяц к вам не один ни француз, ни итальянец не пойдет работать.
15:41:59 03-09-2024
Гость (14:05:11 03-09-2024) За 45тр в месяц к вам не один ни француз, ни итальянец не по... Лягушек что ли жарить? Они не особо здесь нужны.
14:07:07 03-09-2024
Был бы качественный хлеб брали бы больше, была бы возможность выше зарплату платить. Хлеб который в большинстве случаев за 3 дня плесневеет вызывает большой вопрос о качестве изготовления и сырья . Многие уже ушли в малые пекарни
14:53:29 03-09-2024
Гость (14:07:07 03-09-2024) Был бы качественный хлеб брали бы больше, была бы возможнос... Нормальный хлеб и должен плесневеть.
17:36:20 03-09-2024
Гость (14:53:29 03-09-2024) Нормальный хлеб и должен плесневеть.... Из чего вывод? НОРМАЛЬНЫЙ хлеб как раз не плесневеет, он засыхает в сухарь, так всегда было.
19:20:55 03-09-2024
Гость (17:36:20 03-09-2024) Из чего вывод? НОРМАЛЬНЫЙ хлеб как раз не плесневеет, он зас... Ну вы погуглите что ли! Не все же телевизор смотреть! Хлеб плесневеет если дома влажность повышена. А плесень это грибы, они живые. Если они не жрут хлеб - значит в него напихали консервантов улучшителей разрыхлителей.
09:05:10 04-09-2024
Гость (19:20:55 03-09-2024) Ну вы погуглите что ли! Не все же телевизор смотреть! Хлеб п... Для чего гуглить, и тем более телевизор смотреть, если я прекрасно помню, какой хлеб был раньше, когда его пекли на опаре, а не на улучшителях нынешних. Я вам больше скажу- был момент, когда я больше года пекла дома хлеб в духовке именно по старому рецепту, так что эти сказки оставьте гуглу.
14:11:10 03-09-2024
Платите зарплату и придут и испекут россияне
22:28:37 03-09-2024
Бдыщ!!! (14:11:10 03-09-2024) Платите зарплату и придут и испекут россияне... Какие все смешные, вот эту высокую зарплату вложат в цену, потом будете орать почему хлеб такой дорогой, спеките дома хлеб, вложите расходы на электроэнергию, аренду, труд, реализацию, налоги, посчитайте себестоимость и вложите прибыль.
14:14:44 03-09-2024
ну правильно, кто захочет пахать с ночи пекарем, когда повсеместно рекламируются блогеры на яхтах?
14:19:12 03-09-2024
вот проблема. у каждого второго дома хлебопечка
14:20:41 03-09-2024
Не знаю кто по нации, но точно не русские - пекут классный хлеб.
Постоянно там беру раздан, фатыр, матнокаш
Побольше бы таких специалистов - а не таких, которые понаехали закладки закладывать, понимаешь ...
14:26:25 03-09-2024
Самый лучший хлеб пекут в Бухаре. Хлебопекарни городские там работают уже 1500 лет. Поучиться не мешало бы у них
14:36:58 03-09-2024
А зарплату повышать работнику горячего цеха не пробовали? Надоели уже эти сказки, что никто работать не хочет, люди не хотят работать за копейки, фактически за тарелку супа, о чем так мечтают наши работодатели. Сейчас таджиков наймут непонятно с какими болезнями (самое простое кишечная палочка), да еще и не имеющим представление о гигиене и санитарии, чтобы они эту заразу через хлеб всем жителям передавали. Эффективные собственники на все пойдут, лишь зарплату не платить нормальную. И так во всех отраслях, даже в космосе и оборонке, жадность побеждает все, даже здравый смысл.
14:51:30 03-09-2024
Гость (14:36:58 03-09-2024) А зарплату повышать работнику горячего цеха не пробовали? На... там вобщето всегда холера свирепствовала а раз в 50 лет эпидемии чумы бывают. Наниматели то хорошо продумывают вопрос?
14:48:37 03-09-2024
Надо покупать хлебопечку... Прошлая сломалась, ну подумали, да ладно, не будем покупать, но видимо надо. Нет, я не против иностранцев, все люди, меня смущает формулировка:" Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже НЕКВАЛИЦИФИРОВАННОЙ"
Тут хоть, свой, хоть иностранец, хотелось бы, что бы он понимал, что делает.
16:20:00 03-09-2024
Гость (14:48:37 03-09-2024) Надо покупать хлебопечку... Прошлая сломалась, ну подумали, ... Ну замесить и засунуть в печку тесто - этож надо очень квалифицированным быть!
15:33:47 03-09-2024
при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему предложат 45 тыс. рублей.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это где в Алтайском крае ещё остались такие жлобы-работодатели?! Да ещё и в горячем цехе?!
За такие деньги при таком графике они скоро даже таджиков не найдут.
16:57:20 03-09-2024
Кхм... (15:33:47 03-09-2024) при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему пред... Вы там были? Хлеб пекётся в печах. Не горячо там от слова совсем. Это же вам не литейка. Знатоки, млин.
21:50:05 03-09-2024
Гость (16:57:20 03-09-2024) Вы там были? Хлеб пекётся в печах. Не горячо там от слова со... Просто он в КХМ привык работать в ужасных условиях и со свинским отношением, и не понимает что в жизни бывает по другому
22:26:13 03-09-2024
А если иностранный работник- террорист в тесто отравы насыпет и свалит, ему же не нужна зарплата. Он старается за идею (((.