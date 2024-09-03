В России пока не знают, как решать кадровый вопрос

03 сентября 2024, 13:24, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В России в отрасли хлебопечения на данный момент не хватает примерно 35% сотрудников, пишет "Парламентская газета".

Как пояснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, сейчас многие специалисты уходят из отрасли и выбирают деятельность, где платят больше. Людям не интересна даже сезонная работа.

Например, студент хочет подработать летом. За работу в горячем цеху при графике два через два и двенадцатичасовой смене ему предложат 45 тыс. рублей. А магазин, который торгует конфетами, ему предложит 50 тысяч. И вот здесь возникает выбор: сидеть просто в магазине или пойти в горячий цех.

"В нынешних условиях мы рассматриваем, в том числе, и работу с иностранными специалистами. Сейчас просчитываем и рассматриваем варианты привлечения иностранной рабочей силы на наше производство, пусть даже неквалифицированной", – подчеркнул Семенов.

При этом в отрасли не заинтересованы в повышении цен на свои товары. Семенов указал, что стоимость хлеба растет в пределах инфляции, потому что это базовый и социально важный продукт.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отметили, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2023 году был ниже инфляции и в 2024-м не превысит показателей инфляции.