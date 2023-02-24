Печи для окопов передали бойцам СВО из Алтайского края

Алтайские солдаты скоро получат 10 "теплушек"

24 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Печи для участников СВО / Фото: предоставлено ЛДПР

Компания ПК "Прогресс-Энерго" совместно с алтайским отделением ЛДПР в годовщину СВО передала отопительные печи в окопы на передовую бойцам. До места назначения печи доставит руководитель комитета СВО по Алтайскому краю.

Участие в формировании груза приняли заместитель генерального директора ПК "Прогресс-Энерго" Сергей Кечинов и помощник депутата Барнаульской городской Думы Анны Юферевой, член партии ЛДПР Елена Минакова.

Важен вклад каждого человека и организации в СВО, уверен Кечинов. Поэтому компания изготовила 10 печек. Её разработал Сергей Степкин. Назвал "теплушкой" – она не только поможет согреться в окопах, но и вскипятить воду в специальном баке, который ставится сверху. Печь лёгкая, поднять её сможет и один человек. Сергей вложил всю душу в разработку "теплушки", поскольку его сын принимает участие в СВО. Тот рассказал отцу, что на передовой не хватает универсальной буржуйки, рядом с которой согреться, попить горячего чаю, умыться тёплой водой.

В сборе этого "тёплого" груза активное участие принимала и ЛДПР, рассказала Елена Минакова. Для партии это уже не первая волонтёрская акция: недавно алтайские либерал-демократы помогли швейбатам – передали тёплую ткань. А в новогодние праздники ЛДПР приобрела и передала на передовую автомобиль УАЗ.

Печи лично доставит руководитель комитета СВО в Алтайском крае Татьяна Коробова. Она рассказала, что еженедельно из региона отправляется четыре-пять КамАЗов гуманитарной помощи.