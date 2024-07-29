"Печки-лавочки" и тайна вырезанных кадров о Сростках. Василий Шукшин: часть 1

Василий Шукшин использовал новаторские приемы во время съемок своих фильмов. Но жители Алтайского края после выпуска картин начали стесняться

29 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Почему жителей Сросток вырезали из фильма "Печки-лавочки" и чего начали стесняться в Алтайском крае после фильмов Василия Шукшина, рассказала директор мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина Марина Торопчина. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru побывала в музее и узнала интересные факты о нашем земляке. Например, почему семиклассник Вася в школе предпочитал сидеть на "галерке", какие новаторские и даже рискованные приемы использовал Шукшин во время съемок своих фильмов. Выяснили, что все мы неправильно произносим его фамилию. А также увидели памятник писателю и режиссеру, который никому не показывали, пока была жива его мать. Сегодня мы предлагаем первую часть "Переговорки", посвященную Василию Шукшину.

А завтра, 30 июля, во второй части "Переговорки" известный писатель и публицист Михаил Гундарин, автор книги "Василий Макарович", расскажет, какие малоизвестные факты он выяснил о нашем земляке, исследуя его биографию. Например, почему Шукшин все-таки не снял фильм "Степан Разин" и что за конфликт у него был с Тарковским.

Кто в "Переговорке"



Торопчина Марина Александровна.

Родилась в с. Сростки Бийского района Алтайского края.

Окончила Сростинскую среднюю школу и Бийский педагогический институт.

Трудовую деятельность начала в музее: работала экскурсоводом, заведующей отделом народного творчества, заведующей научно-просветительским отделом.

В 2010 году перешла в школу заместителем учебно-воспитательной работы, после была замом по воспитательной.

В 2020 году назначена на должность директора мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

02:54 Что включает в себя мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина?

04:11 Каким экспонатом больше всего гордятся в музее?

05:13 "Весьма посредственно". О том, был ли Шукшин хулиганом и как вообще он учился.

06:12 "Машина времени". Перьевые ручки, парты с откидными крышками – практически полная обстановка средней школы 30-40-х годов прошлого века.

07:55 Какой камерой снимали фильм "Печки-лавочки". Интерактивная зона для тех, кто желает почувствовать себя в роли кинооператора.

09:24 Кадры, которые не вошли в фильм "Печки-лавочки".

10:16 О том, что весь мир (и мы с вами) неправильно произносим фамилию Шукшина.

11:19 Зачем мама Василия Макаровича – Мария Сергеевна – отправляла письма на могилу своего сына.

12:48 "Хитроватый мужик с характером" – это образ, который Шукшин создал о себе в кино или таким он был на самом деле?

14:22 "Такие кадры заставляли вырезать из фильмов". О новаторстве режиссера Шукшина и о том, на какой риск он шел, снимая свои фильмы.

15:36 Чего начали стесняться жители Алтайского края после выхода фильмов Шукшина.

16:04 Еще один удивительный экспонат музея – мини-гримерная Василия Макаровича.

17:00 Легендарное сочинение Шукшина при поступлении во ВГИК. А конкурс был 25 человек на место.

18:30 Экскурсия по музею.

19:56 Прогулка по территории музейного комплекса.

21:05 О том, сколько посетителей принимает музей ежегодно.

21:16 "Мой Вася красивый". Памятник Шукшину, который никому не показывали, пока была жива мать Василия Макаровича.