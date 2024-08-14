Педагоги заявили, что дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школе
Вместе с тем их признают дисциплинированными и общительными
14 августа 2024, 21:50, ИА Амител
Половина учителей заявили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком и освоением общеобразовательных предметов. Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, на который ссылаются "Ведомости".
В исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.
Так, почти 53% респондентов заявили о проблемах с русским у детей приезжих. Еще 42% опрошенных заявили, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет, а 5,5% затруднились с ответом. Схожая ситуация наблюдается и с мнением педагогов относительно освоения ими общеобразовательных предметов: 49,5% опрошенных считают, что проблема скорее есть, 47% – что ее нет.
80% учителей считают, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной. Иначе считают 15%. 70% также заявили, что у них нет проблем с общением, еще 22,2% указывают, что они есть.
13:51:55 15-08-2024
Учите. вы же УЧИТЕЛЯ это ваша основная задача. Привыкли что в 1 классе все дети должны уметь читать-писать-считать. расслабились совсем.
22:17:08 15-08-2024
Языки азиатские даже в вольном переводе трудно совместимые с богатым и могучим. Ну как объяснить ребенку, что мама-это ОНА. Ж.Р. Папа-он. М.Р. Нет у них такого, так же как и ты, вы...и много чего....Плюс дикий с нашей точки зрения менталитет. Не наших они кровей.