Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку

Так ребенок сможет быстрее адаптироваться в новой среде

21 июля 2024, 15:45, ИА Амител

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Мигрант, который планирует переехать в Россию вместе с семьей, должен заранее позаботиться о том, чтобы его ребенок выучил русский язык. Это необходимо для того, чтобы дите могли понимать культуру поведения и общения со сверстниками в новой стране, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что без знания русского языка невозможно получить качественное образование в России. Поэтому если семья решает переехать в РФ, они должны начать работу над изучением русского языка заранее, чтобы ребенок мог успешно адаптироваться в новой среде.

По словам Музаева, знание русского языка позволяет ребенку понять культурный код страны и наладить общение со сверстниками. Язык является не только средством общения, но и отражением культурных ценностей и норм поведения. Поэтому если ребенок идет в российскую школу, где обучение ведется на русском языке, он должен владеть этим языком на достаточном уровне.