Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку
Так ребенок сможет быстрее адаптироваться в новой среде
21 июля 2024, 15:45, ИА Амител
Мигрант, который планирует переехать в Россию вместе с семьей, должен заранее позаботиться о том, чтобы его ребенок выучил русский язык. Это необходимо для того, чтобы дите могли понимать культуру поведения и общения со сверстниками в новой стране, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что без знания русского языка невозможно получить качественное образование в России. Поэтому если семья решает переехать в РФ, они должны начать работу над изучением русского языка заранее, чтобы ребенок мог успешно адаптироваться в новой среде.
По словам Музаева, знание русского языка позволяет ребенку понять культурный код страны и наладить общение со сверстниками. Язык является не только средством общения, но и отражением культурных ценностей и норм поведения. Поэтому если ребенок идет в российскую школу, где обучение ведется на русском языке, он должен владеть этим языком на достаточном уровне.
19:18:30 21-07-2024
Музаев! А зачем они здесь???
22:27:49 21-07-2024
Гость (19:18:30 21-07-2024) Музаев! А зачем они здесь???... К Музаеву приехали ?
08:11:36 22-07-2024
Гость (19:18:30 21-07-2024) Музаев! А зачем они здесь???... Собственного населения катастрофически не хватает. Умираем активно, уезжаем, не размножается.
09:15:35 22-07-2024
А он вообще понимает, что будет, если этих детей не будут брать в школы, как тут недавно вроде предлагали?
10:04:40 22-07-2024
Спасибо, что пока ещё не посоветовал россиянам учить басурманские наречия...