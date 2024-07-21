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Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее учить детей русскому языку

Так ребенок сможет быстрее адаптироваться в новой среде

21 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/835799
Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/835799

Мигрант, который планирует переехать в Россию вместе с семьей, должен заранее позаботиться о том, чтобы его ребенок выучил русский язык. Это необходимо для того, чтобы дите могли понимать культуру поведения и общения со сверстниками в новой стране, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что без знания русского языка невозможно получить качественное образование в России. Поэтому если семья решает переехать в РФ, они должны начать работу над изучением русского языка заранее, чтобы ребенок мог успешно адаптироваться в новой среде.

По словам Музаева, знание русского языка позволяет ребенку понять культурный код страны и наладить общение со сверстниками. Язык является не только средством общения, но и отражением культурных ценностей и норм поведения. Поэтому если ребенок идет в российскую школу, где обучение ведется на русском языке, он должен владеть этим языком на достаточном уровне.

Мигранты

Комментарии 5

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Гость

19:18:30 21-07-2024

Музаев! А зачем они здесь???

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Гость

22:27:49 21-07-2024

Гость (19:18:30 21-07-2024) Музаев! А зачем они здесь???... К Музаеву приехали ?

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Гость

08:11:36 22-07-2024

Гость (19:18:30 21-07-2024) Музаев! А зачем они здесь???... Собственного населения катастрофически не хватает. Умираем активно, уезжаем, не размножается.

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Гость

09:15:35 22-07-2024

А он вообще понимает, что будет, если этих детей не будут брать в школы, как тут недавно вроде предлагали?

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Гость

10:04:40 22-07-2024

Спасибо, что пока ещё не посоветовал россиянам учить басурманские наречия...

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