Педиатр рассказала, что такое СДВГ и как помочь ребенку-непоседе

Еще больше советов по воспитанию гения из непослушного "киндера" дадут эксперты "Клуба читающих врачей"

17 апреля 2025, 09:15, ИА Амител erid: 2W5zFHDHAVe

Кристина Николаева, врач-педиатр клиники "Здоровое поколение" / Фото предоставлено компанией

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – неврологическая особенность, которая есть почти у 5% людей по всему миру. Синдром чаще всего проявляется в детстве, но может оставаться и всю жизнь. Дети и взрослые с СДВГ часто сталкиваются с трудностями в концентрации внимания, контроле эмоций, но при правильной поддержке способны достигать невероятных успехов.

Но что делать, чтобы создать комфортные условия для себя и близких с СДВГ? Скоро этой теме посвятят встречу в "Клубе читающих врачей" (социальный проект клиники "Здоровое поколение") в Барнауле. Врачи с опытом работы в этом направлении дадут множество практических советов и ответят на все вопросы. Это будет не лекция, а живое общение.

Что такое СДВГ?

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – нарушение работы нейротрансмиттерных систем мозга (иначе работают дофаминовая и норадреналиновая системы), которые отвечают за внимание, самоконтроль и эмоциональную регуляцию, рассказала amic.ru врач-педиатр, член Союза педиатров России, медицинский директор сети клиник "Здоровое поколение", основатель проекта "Клуб читающих врачей" Кристина Николаева.

Это чаще всего проявляется в трех основных аспектах:

невнимательность – люди с СДВГ могут быстро терять фокус на одной задаче, забывать детали, легко отвлекаться. Это приводит к трудностям в учебе, работе и бытовых делах. А бывает наоборот – с этим синдромом могут впадать в гиперфокус – полное погружение в интересную тему, когда люди забывают о времени и происходящем вокруг;

люди с СДВГ могут быстро терять фокус на одной задаче, забывать детали, легко отвлекаться. Это приводит к трудностям в учебе, работе и бытовых делах. А бывает наоборот – с этим синдромом могут впадать в гиперфокус – полное погружение в интересную тему, когда люди забывают о времени и происходящем вокруг; гиперактивность – избыточная энергия не дает сидеть на месте. Непоседливость может создавать трудности как в учебе, так и в личных отношениях, где важно соблюдение порядка и правил. Однако гиперактивность – не всегда главный симптом. Есть "невнимательная" форма СДВГ, при которой человек не слишком активен, но ему трудно организовать дела, следовать инструкциям, запоминать информацию и удерживать внимание;

избыточная энергия не дает сидеть на месте. Непоседливость может создавать трудности как в учебе, так и в личных отношениях, где важно соблюдение порядка и правил. Однако гиперактивность – не всегда главный симптом. Есть "невнимательная" форма СДВГ, при которой человек не слишком активен, но ему трудно организовать дела, следовать инструкциям, запоминать информацию и удерживать внимание; импульсивность – бывает, что человек действует не задумываясь о последствиях, что иногда приводит к поспешным решениям. Это связано с тем, что контроль над импульсами у таких людей сложнее, чем у других.

Такие особенности часто воспринимают как плохое поведение или даже результат неправильного воспитания. Однако важно знать, что за синдромом стоит нейробиологическая основа, и людям с СДВГ нужны понимание и правильная коррекция.

А коррекция действительно помогает?

Конечно, подчеркнула Кристина Николаева.

"Помощь человеку с СДВГ может не просто значительно улучшить качество жизни, но и дать возможность достигнуть потрясающих успехов. При правильном подходе такие люди могут раскрыть свой потенциал (а ведь у них часто развита креативность, нестандартное мышление, способность к принятию быстрых решений) и стать успешными в учебе, карьере и в личных отношениях", – отметила педиатр.

Со временем дети с СДВГ учатся организовывать свое время, контролировать эмоции и находить подход к выполнению задач. Во взрослом возрасте могут прекрасно справляться с ответственностью, выстраивать подходящие стратегии для управления своими сильными сторонами и особенностями.

Известные люди с СДВГ: миллиардер Ричард Брэнсон, актеры Джим Керри и Уилл Смит, певец Джастин Тимберлейк.

Что важно помнить родителям и близким?

Если у вас есть близкие с СДВГ, главное, что нужно помнить: не изолировать, а поддерживать. Дети с синдромом нуждаются с социуме, во внимании и особом подходе. Важно помогать им развивать навыки самоконтроля и учить сосредотачиваться на заданиях, начиная с небольших шагов и постепенно увеличивая сложность.

Врачи клиники "Здоровое поколение" / Фото предоставлено компанией

Как направить энергию в нужное русло?

Практические рекомендации по адаптации жизни с СДВГ дадут алтайские эксперты "Клуба читающих врачей". В рамках встречи опытные врачи сети клиник "Здоровое поколение" поделятся знаниями о том, как организовать жизнь с СДВГ и направить энергию в нужное русло.

Участников встречи ждут реальные примеры, доказательная медицина и советы профессионалов. Это будет не обычная лекция, а живая встреча, где эксперты не только расскажут о тонкостях коррекции поведения, но и помогут разобраться в том, как улучшить коммуникацию, создать подходящие условия для учебы и работы, а также справляться с эмоциональными трудностями. Простыми словами, без "воды" и по делу.

Мероприятие пройдет 27 апреля 2025 года с 12:00 в ресторане "Русский чай" (пр. Красноармейский, 8). Стоимость билета – 3500 рублей. Количество мест ограничено, поэтому не откладывайте бронирование.

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Кроме того, с такой проблемой всегда можно обратиться и в саму клинику "Здоровое поколение", врачи проведут диагностику, дадут консультации родителям и помогут детям адаптироваться.

Встреча состоится при поддержке одной из крупнейших розничных сетей "Мария-Ра", пляжного комплекса "Рублевка", торговых марок "Модест" и "Салаир", информационного агентства "Амител". Подарки гостям предоставляют: бутик-отель "Август" в горах Алтая, туристическое агентство "Кокос-Тур", образовательный центр "Имка Прайм", торговые марки LAMI ("Лами"), "Алфит".

ООО "Здоровое поколение"

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