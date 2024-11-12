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Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

По версии обвинения, она негативно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне спецоперации

12 ноября 2024, 22:16, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Как сообщает ТАСС, ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. По словам матери мальчика, она назвала его законной "целью Украины".

Педиатра признали виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения). Буянова свою вину не признала.

суд Фейки

Комментарии 13

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Гость

22:40:10 12-11-2024

По словам матери мальчика, она назвала его законной "целью Украины".
Буянова свою вину не признала...

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Гость из будущего

22:50:55 12-11-2024

Темны те времена, когда солдаты важнее врачей

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Гость

23:33:27 12-11-2024

Не силён в живописи, но как-то видел картину какого-то голландского, если не ошибаюсь художника, где с продажного судьи живьём сдирают кожу.

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Гость

00:04:04 13-11-2024

эти бабки совсем уже, и почему-то именно среди врачей, младшего медперсонала постоянно такие очаги сплетен и злословия

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Гость

06:19:28 13-11-2024

Гость (00:04:04 13-11-2024) эти бабки совсем уже, и почему-то именно среди врачей, младш...
Лечись словом божьим!

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Владимир

07:18:10 13-11-2024

А как доказали что педиатр так сказала- только со слов матери. А врач говорит что не говорила так - 5.5 лет. Так можно любого оговорить.

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Гость

08:02:52 13-11-2024

пяти с половиной годам лишения свободы --- вряд ли реально посадят, скорее условно. Она вину не признала, она даже не поняла, за что. То есть если что, продолжит. Теперь все зависит от итогов

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Гость

09:39:44 13-11-2024

Гость (08:02:52 13-11-2024) пяти с половиной годам лишения свободы --- вряд ли реально п... какой условный срок? так уже посадили, это реальный срок врачу, которого оговорила яжемамка. Доказательств вины нет от слова совсем, все обвинение высосано из пальца.

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Гость

09:00:10 13-11-2024

Да уж судебная система как обычно.
Люди за убийство меньше получают , Сердюков и следующий вообще не сели.
Хотя для дискредититации армии они сделали гораздо больше

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Гость

10:30:04 13-11-2024

тоталитаризм, жара, июль....

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Гость

10:41:56 13-11-2024

Гость (10:30:04 13-11-2024) тоталитаризм, жара, июль....... Раньше говорили "по закону военного времени". И расстреливали

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Гость

11:02:59 13-11-2024

Если такое возможно- значит общество разрушительно больно. Гражданские институты- просто имитация...

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Гость

11:11:04 13-11-2024

В назидание остальным. А скорее всего брешут. Ребенок несовершеннолетний, его слова ветер. Что пришло в тупую голову, то и ляпнул. Лучше бы с ворами и жуликами среди руководства разобрались. Лицемеры.

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