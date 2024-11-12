Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

По версии обвинения, она негативно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне спецоперации

12 ноября 2024, 22:16, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Как сообщает ТАСС, ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. По словам матери мальчика, она назвала его законной "целью Украины".

Педиатра признали виновной по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения). Буянова свою вину не признала.