Педофил получил 14 лет тюрьмы за домогательства к 67 детям

Все преступления мужчина совершил в интернете

13 июля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsolash.com

Педофила из Костромы приговорили к 14 годам тюрьмы. Как сообщили в пресс-службе Костромского областного суда, злоумышленник обвинялся в 67 эпизодах домогательств к детям от 9 до 15 лет из разных регионов страны.

В период с 2015 по 2020 год злоумышленник переписывался с девочками в соцсетях, представляясь им такой же девочкой, одного с ними возраста. Причем разговоры заводил на интимные темы и "путем различных уговоров, провокаций просил изготавливать потерпевших их фотографии в обнаженном виде и присылать ему".

"В силу возраста и психического развития потерпевшие не воспринимали деятельность их собеседника как преступную и не понимали истинную цель данного общения. Они были уверены, что по другую сторону монитора с ними общается их сверстница и все их общение "как бы игра", – говорится в сообщении.

В итоге суд дал злоумышленнику 14 лет колонии строгого режима. А также после отбывания заключения запретил педофилу на срок до 15 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Также ему вынесли ограничение свободы на полтора года, который будет отбываться им после освобождения.

При назначении наказания при этом суд учел, что обвиняемый никогда не встречался с потерпевшими и не имел с ними физических контактов.

Ранее жительница Подмосковья заставляла дочь снимать на видео секс с сожителем.