Подросток надругался над 9-летним школьником на улице средь бела дня

Подозреваемого задержали

13 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В городе Сосновый Бор Ленинградской области ученик девятого класса надругался над девятилетним ребенком.

Как сообщает РЕН ТВ, в полицию обратилась мать потерпевшего. По данным источника, она рассказала, что инцидент случился днем 8 июля прямо во дворе жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подростка поместили в изолятор временного содержания.

Ранее 42-летний врач в Якутии изнасиловал девятилетнюю пациентку.