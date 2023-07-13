Подросток надругался над 9-летним школьником на улице средь бела дня
Подозреваемого задержали
13 июля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В городе Сосновый Бор Ленинградской области ученик девятого класса надругался над девятилетним ребенком.
Как сообщает РЕН ТВ, в полицию обратилась мать потерпевшего. По данным источника, она рассказала, что инцидент случился днем 8 июля прямо во дворе жилого дома.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подростка поместили в изолятор временного содержания.
Ранее 42-летний врач в Якутии изнасиловал девятилетнюю пациентку.
13:05:13 13-07-2023
Во детишечки подросли... ну что, школа виновата или администрация района? И все это будет продолжаться, пока родители не будут отвечать по полной за то, что у них выросло. Уж лучше бы пацана собака укусила, психолоическая травма в 100 раз меньше.
18:46:55 13-07-2023
Гость (13:05:13 13-07-2023) Во детишечки подросли... ну что, школа виновата или админист... И в советские годы надругивались, особенно в детдомах. Просто жертвам в то время стыдно было говорить об этом. Мальчиков насиловали больше, чем девочек, потому,что за девочку сажали за изнасилование, а за мальчика это проходило по статье Оскорбление, где штраф. Реальная статья была ведена лишь в новом уголовном кодексе.
14:03:11 13-07-2023
надо кастрацию насильникам вводить как в Беларуссии
15:34:41 13-07-2023
Гость (14:03:11 13-07-2023) надо кастрацию насильникам вводить как в Беларуссии... Только не химическую, а физическую, топором.