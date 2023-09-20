НОВОСТИПроисшествия

Педофил утащил школьницу в лес, где изнасилование предотвратили учителя с палками

Крики девочки услышали дети и сообщили учителям, которые побежали спасать ученицу

20 сентября 2023, 17:48, ИА Амител

Во Владивостоке мужчина схватил возле школы девятилетнюю девочку и утащил ее в ближайший лес, где пытался изнасиловать, сообщает Telegram-канал Shot.

"Трагедии чудом удалось избежать: учителя отогнали извращенца палками и вызвали полицию", – говорится в сообщении.

Инцидент случился возле школы, кратчайший путь к которой пролегает через лесопарковую зону. Третьеклассница шла на уроки, когда на нее налетел маньяк и утащил вглубь леса.

Крики девочки услышали дети и сообщили учителям: они побежали в лес и там увидели школьницу в разорванной одежде. Мужчина пытался ее изнасиловать, но педагоги палками отогнали его, скрутили и вызвали полицию.

Как выяснилось, на девочку напал 39-летний многократно судимый местный житель: трижды – за кражу, дважды – за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.

Кадр:

В Барнауле поймали "педофила", пытавшегося затащить девочку в кусты, и отпустили

Со слов матери потерпевшей, сейчас мужчина находится на свободе и в своих действиях не ограничен
НОВОСТИПроисшествия
дети Нападения на людей

Комментарии 10

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Гость

18:03:07 20-09-2023

39-летний многократно судимый местный житель: трижды за кражу, дважды за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.... _________ три раза вертухаи занимались перевоспитанием этого персонажа . Получали за это не малое жалование, побрекушки и звездопад...

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Гость

18:46:30 20-09-2023

Гость (18:03:07 20-09-2023) 39-летний многократно судимый местный житель: трижды за краж... Вас тоже не перевоспитали :)

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Гость

19:42:46 20-09-2023

Гость (18:03:07 20-09-2023) ри раза вертухаи занимались перевоспитанием этого персонажа . Получали за это не малое жалование, побрекушки и звездопад... Почему вам это известно о перевоспитании, наградах там, принимали участие в этом или были сокамерником?

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Гость

20:45:59 20-09-2023

Ну и зачем этого насильника на свободе держать? В тюрьму его пожизненно и пусть там вкалывает на черной работе. Хоть какая-то польза от него будет. А на свободе ему делать нечего.

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Гость

21:03:17 20-09-2023

Видать, учителя ему неплохо наваляли, раз сдался. ДВ он такой, там палец в рот не клади.

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Гость

22:18:49 20-09-2023

Теперь учителей засудят? Напали с палками -это, по мнению полицаев, групповое покушение на убийство. А поскольку синяк изнасиловать не успел, значит пытались убить невиновного. Вот так у нас работает правосудие...

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Гость

07:47:49 21-09-2023

39-летний многократно судимый местный житель --- и в новые регионы нельзя отправить, опять будет жить за счет государства

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Гость

12:37:40 21-09-2023

Гость (07:47:49 21-09-2023) 39-летний многократно судимый местный житель --- и в новые р... Лучше заставить работать на тяжелые работах. Как каторжников раньше использовали.

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Гость

13:53:31 21-09-2023

Спасибо огромное учителям! Вот они настоящие герои!

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Гость

20:12:00 21-09-2023

Подобных тварей извращенцев всех мастей надо истреблять а не сохранять в тюрьмах.

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