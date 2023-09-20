Педофил утащил школьницу в лес, где изнасилование предотвратили учителя с палками
Крики девочки услышали дети и сообщили учителям, которые побежали спасать ученицу
20 сентября 2023, 17:48, ИА Амител
Во Владивостоке мужчина схватил возле школы девятилетнюю девочку и утащил ее в ближайший лес, где пытался изнасиловать, сообщает Telegram-канал Shot.
"Трагедии чудом удалось избежать: учителя отогнали извращенца палками и вызвали полицию", – говорится в сообщении.
Инцидент случился возле школы, кратчайший путь к которой пролегает через лесопарковую зону. Третьеклассница шла на уроки, когда на нее налетел маньяк и утащил вглубь леса.
Крики девочки услышали дети и сообщили учителям: они побежали в лес и там увидели школьницу в разорванной одежде. Мужчина пытался ее изнасиловать, но педагоги палками отогнали его, скрутили и вызвали полицию.
Как выяснилось, на девочку напал 39-летний многократно судимый местный житель: трижды – за кражу, дважды – за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.
18:03:07 20-09-2023
39-летний многократно судимый местный житель: трижды за кражу, дважды за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.... _________ три раза вертухаи занимались перевоспитанием этого персонажа . Получали за это не малое жалование, побрекушки и звездопад...
18:46:30 20-09-2023
Гость (18:03:07 20-09-2023) 39-летний многократно судимый местный житель: трижды за краж... Вас тоже не перевоспитали :)
19:42:46 20-09-2023
Гость (18:03:07 20-09-2023) ри раза вертухаи занимались перевоспитанием этого персонажа . Получали за это не малое жалование, побрекушки и звездопад... Почему вам это известно о перевоспитании, наградах там, принимали участие в этом или были сокамерником?
20:45:59 20-09-2023
Ну и зачем этого насильника на свободе держать? В тюрьму его пожизненно и пусть там вкалывает на черной работе. Хоть какая-то польза от него будет. А на свободе ему делать нечего.
21:03:17 20-09-2023
Видать, учителя ему неплохо наваляли, раз сдался. ДВ он такой, там палец в рот не клади.
22:18:49 20-09-2023
Теперь учителей засудят? Напали с палками -это, по мнению полицаев, групповое покушение на убийство. А поскольку синяк изнасиловать не успел, значит пытались убить невиновного. Вот так у нас работает правосудие...
07:47:49 21-09-2023
39-летний многократно судимый местный житель --- и в новые регионы нельзя отправить, опять будет жить за счет государства
12:37:40 21-09-2023
Гость (07:47:49 21-09-2023) 39-летний многократно судимый местный житель --- и в новые р... Лучше заставить работать на тяжелые работах. Как каторжников раньше использовали.
13:53:31 21-09-2023
Спасибо огромное учителям! Вот они настоящие герои!
20:12:00 21-09-2023
Подобных тварей извращенцев всех мастей надо истреблять а не сохранять в тюрьмах.