Педофил утащил школьницу в лес, где изнасилование предотвратили учителя с палками

Крики девочки услышали дети и сообщили учителям, которые побежали спасать ученицу

20 сентября 2023, 17:48, ИА Амител

Во Владивостоке мужчина схватил возле школы девятилетнюю девочку и утащил ее в ближайший лес, где пытался изнасиловать, сообщает Telegram-канал Shot.

"Трагедии чудом удалось избежать: учителя отогнали извращенца палками и вызвали полицию", – говорится в сообщении.

Инцидент случился возле школы, кратчайший путь к которой пролегает через лесопарковую зону. Третьеклассница шла на уроки, когда на нее налетел маньяк и утащил вглубь леса.

Крики девочки услышали дети и сообщили учителям: они побежали в лес и там увидели школьницу в разорванной одежде. Мужчина пытался ее изнасиловать, но педагоги палками отогнали его, скрутили и вызвали полицию.

Как выяснилось, на девочку напал 39-летний многократно судимый местный житель: трижды – за кражу, дважды – за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.