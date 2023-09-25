Средний размер страховой выплаты по старости у неработающих вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей

25 сентября 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В начале 2024 года в России проиндексируют все виды социальных выплат и пособий. В частности, пенсии у неработающих пенсионеров вырастут сразу на 7,5%, пишет "Коммерсант". Кому еще повысят выплаты и на сколько – в материале amic.ru.

Когда и на сколько вырастут социальные пенсии?

Индексация произойдет 1 января 2024 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы, выплаты повысят на уровень инфляции, заложенный в макропрогнозе Минэкономики, – 7,5%. Кстати, проект бюджета стал первым после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую структуру.

И сколько теперь будут получать пенсионеры?

Средний размер страховой выплаты по старости у неработающих вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей.

Когда в последний раз повышали пенсии?

Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год. В 2023 году это произошло 1 апреля 2023 года. Рост составил 3,3%. Решение затронуло 4 миллиона человек.

Какие еще выплаты вырастут в 2024 году ?

Увеличится максимальный размер декретных, больничных и выплат по уходу за ребенком. Сумма вырастет за счет введения единого тарифа страховых взносов для работодателей, который предусмотрен реформой объединения внебюджетных фондов.

Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч в 2023-м. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году.

С чем связано увеличение?

Рост максимального размера выплат обусловлен переходом на единый тариф с новой взносооблагаемой базой. Кроме того, с этого года работодатели обязаны платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают по гражданско-правовому договору. В России их число составляет 4 млн человек.