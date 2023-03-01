Пенсии предложили повысить дополнительно на 3,3%

Итоговый рост социальной пенсии превысит инфляцию за 2022 год

01 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минтруд РФ предложил с 1 апреля провести индексацию социальных пенсий на 3,3%, пишут "Известия".

Как подчеркнули в ведомстве, повышение ожидается в дополнение к проведённой в июне индексации на 10%.

"Индексация социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – ещё на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум", – пояснили в министерстве.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов указал, что итоговый рост социальной пенсии превысит инфляцию за 2022 год, которая составила 11,9%.

На индексацию социальных пенсий из федерального бюджета направят около 15,57 млрд рублей до конца 2023 года.

Ранее россиянам посоветовали не ждать роста пенсий из-за сокращения численности пожилых граждан в 2022 году.