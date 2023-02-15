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В России не будут повышать пенсии из-за сокращения числа пенсионеров, заявила депутат

На 1 января в стране насчитывалось 41,78 млн пенсионеров. За год их число снизилось на 232 тысячи человек

15 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россиянам не стоит ждать роста пенсий из-за сокращения численности пожилых граждан на 232 тысячи человек в 2022 году, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

В бюджете уже заложены деньги на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, и на жителей новых регионов – ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской области.

"У нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, с учётом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин", – объяснила парламентарий в разговоре с ura.ru.

По её словам, бюджет на 2023 год на социальные выплаты был увеличен на триллион рублей. Расчёты сделали с учётом новых территорий.

Согласно данным Социального фонда России на 1 января 2023 года, в стране насчитывалось 41,78 млн пенсионеров. За год их число снизилось на 232 тысячи (0,6%).

Комментарии 17

  • Все пенсии умерших уходит к государству. Вышел человек в 60 лет пожил лет 5 и все.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В смысле...пенсии за счет работающих в России, наши отчисления кому то ....?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Совсем дура , от какой партии ?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • от какой партии вы о чем? сам дурак
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Людей стало меньше, поэтому заложенные на большее количество людей деньги стали на меньшее количество людей --- по моему у нее с логикой проблема
    15 февраля, Гость   Ответить
  • что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства - как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Давайте еще че-нить присоединим, и зп тоже платить не будет - а чо, у бюджета расходные обязательства, можно и за миску риса поработать
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а пора вообще отменить пенсии, а все сейчас накоплено забрать
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Странная логика... поидее, раз получателей стало меньше, значит можно увеличить выплаты!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Подняли бы уровень жизни в стране для начала,а потом бы и все остальное…
    15 февраля, Гость   Ответить
  • . поидее, - вы как не в России живете. фантазируете очень
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не такое ощущение что в первый раз обманывают,пора уже за 30 лет привыкнуть
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не сокращения, а роста, и не пенсионеров, а миллиардеров.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Когда в России наступит справедливость? Наверно никогда.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное тетенька математику в школе на танцульках провела....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж, лучше жевать....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Самая главная проблема, что нашей страной руководят не профессионалы в своей отрасли, а менеджеры и бухгалтера!!! И дети министров! Больше проблем нет! Все нехорошее это последствия их решений! И чаша всё наполняется и наполняется... И она не бездонная!..
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вы же лжецы божились что после реформы пенсии вырастут на тысячу в месяц а на деле даже не индексируются на размер настоящей реальной скрываемой инфляции.
    15 февраля, Гость   Ответить
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