В России не будут повышать пенсии из-за сокращения числа пенсионеров, заявила депутат

На 1 января в стране насчитывалось 41,78 млн пенсионеров. За год их число снизилось на 232 тысячи человек

15 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россиянам не стоит ждать роста пенсий из-за сокращения численности пожилых граждан на 232 тысячи человек в 2022 году, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

В бюджете уже заложены деньги на тех, кто будет выходить на заслуженный отдых, и на жителей новых регионов – ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской области.

"У нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, с учётом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин", – объяснила парламентарий в разговоре с ura.ru.

По её словам, бюджет на 2023 год на социальные выплаты был увеличен на триллион рублей. Расчёты сделали с учётом новых территорий.

Согласно данным Социального фонда России на 1 января 2023 года, в стране насчитывалось 41,78 млн пенсионеров. За год их число снизилось на 232 тысячи (0,6%).