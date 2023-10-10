Пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня
В сравнении с прожиточным минимумом пенсионера и средней зарплатой рост пенсий недостаточен
10 октября 2023, 11:22, ИА Амител
Минимум 40% утраченного заработка – таким должен быть размер пенсии в России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на публикацию доктора экономических наук, профессора РАН Алексея Кашепова.
Кашепов отметил, что в Конвенции № 102 Международной организации труда (МОТ) сказано, что минимальная пенсия по старости должна быть минимум 40% утраченного заработка. В России же рекордных 35,2% удалось достичь в 2015 году, но после пенсионной реформы показатель опустился ниже 30%.
Однако, как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, эта реформа положительно повлияла на ситуацию.
"Самое главное достижение этих преобразований – что средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров уже находится на уровне, который планировали достигнуть к 2024 году. Сегодня ее размер составляет около 22 тысяч рублей", – указала Бессараб.
11:28:30 10-10-2023
Шикарная новость. Но ведь наверное не получится. Может перед выборами
11:38:48 10-10-2023
Гость (11:28:30 10-10-2023) Шикарная новость. Но ведь наверное не получится. Может перед... Какая шикарная новость, сейчас замутят новую реформу после которой пенсию получать будут единицы, но зато хорошую, те кто зарабатывал от 100 тысяч.
07:22:37 12-10-2023
Гость (11:28:30 10-10-2023) Шикарная новость. Но ведь наверное не получится. Может перед... Владимир
11:32:56 10-10-2023
А мирововой уровень это США и Германия? Или Бангладеш и Нигерия?
12:04:42 10-10-2023
Гость (11:32:56 10-10-2023) А мирововой уровень это США и Германия? Или Бангладеш и Ниге... Да хотя бы как в Латвии
12:51:29 10-10-2023
Гость (12:04:42 10-10-2023) Да хотя бы как в Латвии... В Латвии? Ок. Давай разберемся с шпротляндией. Средняя пенсия в Латвии в 2023 году 320 ойро. При этом от 100 до 200 ойро получает 48% пенсионеров. От 300 до 400 Ойро получает 24% пенсионеров. Едем дальше: коммуналка 260 ойро. Связь 15-20 ойро мобила, плюс 35 ойро домашний инет. Мне надо магазинные цены выкладывать, чтобы вы поняли, что в Латвии пенсы сосут?
13:24:23 10-10-2023
Гость (12:51:29 10-10-2023) В Латвии? Ок. Давай разберемся с шпротляндией. Средняя пенси... При этом от 100 до 200 ойро получает 48% - Едем дальше: коммуналка 260 ойро. ------ Вы ничего не напутали или вы думаете здесь текст все равно, не кто не усваивает)))
13:30:28 10-10-2023
Гость (13:24:23 10-10-2023) При этом от 100 до 200 ойро получает 48% - Едем дальше: комм... Не кто - это что за словесная конструкция? Я вам статистику привел, можете соглашаться или нет, но это факт. Пенсы в Латвии сосут.
15:10:31 10-10-2023
Гость (13:30:28 10-10-2023) Не кто - это что за словесная конструкция? Я вам статистику ... Слов нет, но странный текст написан, видимо, странным.....
15:11:17 10-10-2023
Гость (13:30:28 10-10-2023) Не кто - это что за словесная конструкция? Я вам статистику ... видите, с вами будут спорить!!!! а если им рассказать, что и в германии собственно картина не лучше, лони тоже не поверят, плохо только тут)))
15:09:08 10-10-2023
Гость (12:51:29 10-10-2023) В Латвии? Ок. Давай разберемся с шпротляндией. Средняя пенси... Да хоть в Латвии, хоть Залатвии -у нас нищенская пенсия (не берме о внимание отдельных вип, военных...), за стариков обидно!
15:09:50 10-10-2023
Гость (12:51:29 10-10-2023) В Латвии? Ок. Давай разберемся с шпротляндией. Средняя пенси... Ересь несёте!!!!!!!!!!!!!!! тупых здесь нет!
19:18:33 10-10-2023
Гость (12:51:29 10-10-2023) В Латвии? Ок. Давай разберемся с шпротляндией. Средняя пенси... фу...от вас воняет. Уймитесь и попробуйте общаться без ярлыков и тупейших оскоблений
11:34:21 10-10-2023
Может перед выборами....................За один день до выборов и на один день после выборов.
11:36:54 10-10-2023
Сколько можно предлагать ? Следует поднять на 40% и точка! Бессовестное управление ! В отставку правительство.
11:46:49 10-10-2023
Надо реально смотреть на положение вещей. Если пенсии на уровне мировых, тогда как зарплаты? Наша экономика потянет? Тогда к чему все эти разговоры? Бла-бла-бла...
13:09:22 10-10-2023
Гость (11:46:49 10-10-2023) Надо реально смотреть на положение вещей. Если пенсии на уро... На уровне мировых в процентах от местного заработка, а не в абсолютном значении. Т.е. на копейки. Чуть пониже заголовка-то читайте маленько.
12:51:43 10-10-2023
"Минимум 40% утраченного заработка – таким должен быть размер пенсии в России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на публикацию доктора экономических наук, профессора РАН Алексея Кашепова."_______________ Так оно так и есть сейчас. У меня точно составляет 40% утраченного заработка. Думаю, что у других так же. Другое дело, что зарплаты низкие. А так, посчитайте сами. Года четыре-пять назад средняя зарплата в крае была 25 т.р.(25 *40%= 10 т.р.)
13:01:19 10-10-2023
Для такой богатой самыми разными ресурсами страны ,стыдно платить нищенскую пенсию народу.Тем более большинство её заработали несколько раз в течение всей жизни,делая отчисления в пенсионный фонд.Хотя бы платили наши честно заработанные.А то видите ли ,они одолжение изволят сделать,пенсию поднять до мирового уровня.Очередное пустозвонство?
13:16:25 10-10-2023
Это правда - большая ошибка и пожалй самая важная в нашем правительстве - это " голодная" пенсия наших людей России и это должно быть быть стыдно потому что это реально видно и очень печально.
15:44:03 10-10-2023
Гость (13:16:25 10-10-2023) Это правда - большая ошибка и пожалй самая важная в нашем пр... Вы думаете ошибка?Там сидят дураки?Нет ,заблуждаетесь,всё делается осознанно.
01:58:06 11-10-2023
Если перевести в евро в РФ пенсии меньше в среднем в 3-5 раз. Например, в Германии 782 евро, Франция - 1300 евро, Италия 1194 евро, Дания -2400 евро, Лихтенштейн 3000 евро, Эстония 582 евро. При средней зарплате 1500 евро средняя пенсия 785 евро т.е. 52% Средняя пенсия в РФ 205 евро при средней зарплате 728 евро, что составляет 28%. Плюс во многих странах Европы действуют льготы - вплоть до 100% скидки на оплату жилья .
16:29:10 11-10-2023
Ну и что? 40% это минимум в основном для бедных стран. А по факту и логике гражданин потерявший доход по старости или болезни должен получать пенсию в размере 100% своего заработка.
22:42:38 11-10-2023
Гость (13:30:28 10-10-2023) Не кто - это что за словесная конструкция? Я вам статистику ... Мне все равно, что происходит с пенсионерами в Литве, мы живем в богатой природными ресурсами стране, а получаем нищенскую пенсию...
03:23:35 12-10-2023
Что толку? Барыги задерут цены и всё девальвирует.
03:59:26 12-10-2023
Правильно Жириновский предлагал- штукарь за год трудовой деятельности. По нынешним меркам более-менее сносная пенсия.
05:04:59 12-10-2023
Как всегда, только языком, поговорят и забудут, работа у них такая, языком молоть и 5%из обещаний выполнять
06:02:27 12-10-2023
Хотелось бы, чтобы цены не поднялись моментально процентов на 10, а то "реально" почувствует улучшение жизни
07:32:48 12-10-2023
Гость (11:28:30 10-10-2023) Шикарная новость. Но ведь наверное не получится. Может перед... Ясное дело, перед выборами. С пенсиями вообще чехарда, про шахтеров совсем забыли. Здоровье угробили, пенсия на лекарство. А чинуши себе пенсии нарезали по 100-150 тысяч. Ждем когда Владимир В. займется такой реформой.
11:35:22 12-10-2023
Афиноген (13:01:19 10-10-2023) Для такой богатой самыми разными ресурсами страны ,стыдно пл... Надо пенсию сделать нам пенсионерам не 14000 рублей, а как сказал Жириновский В.В. за каждый год отработанного стажа начислять 1000 рублей и вот тогда надеюсь ни кому обидно не будет сколько отработал, столько и получай.