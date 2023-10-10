Пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня

В сравнении с прожиточным минимумом пенсионера и средней зарплатой рост пенсий недостаточен

10 октября 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минимум 40% утраченного заработка – таким должен быть размер пенсии в России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на публикацию доктора экономических наук, профессора РАН Алексея Кашепова.

Кашепов отметил, что в Конвенции № 102 Международной организации труда (МОТ) сказано, что минимальная пенсия по старости должна быть минимум 40% утраченного заработка. В России же рекордных 35,2% удалось достичь в 2015 году, но после пенсионной реформы показатель опустился ниже 30%.

Однако, как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, эта реформа положительно повлияла на ситуацию.