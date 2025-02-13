Пенсии россиян в марте будут ниже, чем в феврале
Это связано с доиндексацией пенсий, вследствие которой россияне получат доплату за январь
13 февраля 2025, 12:45, ИА Амител
В марте россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.
Мартовские пенсии будут меньше февральских, поскольку в текущем месяце россияне получат доплату в виде доиндексации январской пенсии.
"В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", – заявил Ляшок.
Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже увеличили на прогнозный уровень инфляции 7,3%. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер выплат с января 2025 года.
Решение по доиндексации пенсий коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости достигнет 24,9 тысячи рублей.
12:55:50 13-02-2025
Вот уж удивили - да на эту пенсию уже и пенсов скоро не будет.....Печально - но факт...
12:55:51 13-02-2025
А в апреле ещё меньше. И так далее.
13:21:38 13-02-2025
Гость (12:55:51 13-02-2025) А в апреле ещё меньше. И так далее. ... в апреле ваще фигушки...
13:31:40 13-02-2025
Гость (12:55:51 13-02-2025) А в апреле ещё меньше. И так далее. ... тенденцыя.
13:08:14 13-02-2025
Свободу Юрию Деточкину!
13:27:22 13-02-2025
то есть, только в марте меньше, а в апреле также, как в феврале сумма? или придумают, что в феврале дней меньше, поэтому хрен вам с горкой? что за кручу-верчу, обмануть хочу?
13:28:44 13-02-2025
Ну, в феврале я еще не получал. Посмотрим. А мартовская пенсия будет как январская или ниже? Не понятно.
15:52:13 13-02-2025
Гость (13:28:44 13-02-2025) Ну, в феврале я еще не получал. Посмотрим. А мартовская пенс...
В марте пенсия будет выше январской на 2.2%, но ниже февральской на 2.2%. Но это в теории. Как СФР индексирует, вообще не понятно. У меня январская не получается выше декабрьской на 7.3%, как должно быть и февральская тоже не получается выше декабрьской на 9.5% + доплата 2.2% за январь. Стабильно меньше получается. Надо идти в СФР.
18:56:58 13-02-2025
Гость (13:28:44 13-02-2025) Ну, в феврале я еще не получал. Посмотрим. А мартовская пенс... В феврале январская доплата пришла отдельно, февральская пенсия с доплатой отдельно.
14:02:40 13-02-2025
Войдите в понимание. Денег нет, но вы держитесь. Здоровья и хорошего настроения.
14:19:15 13-02-2025
Разве это пенсии 🤔? Стыдоба.
16:52:10 13-02-2025
Гость (14:19:15 13-02-2025) Разве это пенсии 🤔? Стыдоба.... некоторые пензионэрки умудряются бухать на эту пенсию. им хоть 50 тыщ пенсия - все мало будет
17:23:24 13-02-2025
Гость (16:52:10 13-02-2025) некоторые пензионэрки умудряются бухать на эту пенсию. им хо... Не надо по себе судить.
18:27:06 13-02-2025
Гость (17:23:24 13-02-2025) Не надо по себе судить.... а я не пэнсоньер. а вот в соседней комнате такая имеется, му-хрю
14:27:25 13-02-2025
Выплата будет меньше, пенсия такая же, смените заголовок, не морочьте людям голову.
14:47:41 13-02-2025
- "что за кручу-верчу, обмануть хочу?" В феврале до индексация оказалась на шесть рублей меньше, чем заявленных 9,5%. В прошлом году индексацию ужали на полтора рубля, а нынче еще больше. Одним словом, крохоборы!
17:49:07 13-02-2025
Что-то непонятная математика снижения пенсии в марте.Получается, что ПФР специально поднял пенсию в январе, чтобы потом на эти же % снизить пенсию в марте. Вопрос тогда, зачем поднимали?ПРавду, видимо, народ говорит, а народная молва зря не скажет. :"Не хрена им там делать, вот и занимаются белибердой"! СССР был больше размерами , населением, однако спокойно начислялись пенсии отделами соцобеспечения, которые находились чаще всего в зданиях райисполкомов.И никаких хором не занимали, как сейчас.
21:13:36 13-02-2025
моя мама даже и не знает какая у нее точно)) говорит около 40. потому что мы ее полностью и сверх обеспечиваем. а где дети и внуки ваши, о нытики? они вам машины должны покупать, на море возить, в санаторий, или же вы сами и виноваты - отвратительная подготовка детей к жизни
22:55:45 13-02-2025
"Благотворители" вернули бы лучше цены, бывшие год назад, а пенсии соответственно вообще бы не индексировали!