Пенсии россиян в марте будут ниже, чем в феврале

Это связано с доиндексацией пенсий, вследствие которой россияне получат доплату за январь

13 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В марте россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

Мартовские пенсии будут меньше февральских, поскольку в текущем месяце россияне получат доплату в виде доиндексации январской пенсии.

"В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", – заявил Ляшок.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже увеличили на прогнозный уровень инфляции 7,3%. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер выплат с января 2025 года.

Решение по доиндексации пенсий коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости достигнет 24,9 тысячи рублей.