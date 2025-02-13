Кому и на сколько повысят военные пенсии с 1 марта 2025 года?
Совет Федерации одобрил доиндексацию выплат до фактического уровня инфляции
13 февраля 2025, 06:51, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В Совфеде поддержали решение доиндексировать военные пенсии до уровня инфляции. Ожидается, что решение вступит в силу уже в ближайшее время: с марта бывшим военнослужащим выплаты начнут поступать в повышенном размере.
О том, на сколько и кому повысят военные пенсии, – в материале amic.ru.
1
На сколько повысят военные пенсии в 2025 году?
На 4,4%. Вернее, пенсии военнослужащих решено доиндексировать до 9,5% – это фактический уровень инфляции по итогам 2024 года.
Напомним, 1 октября 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Итоги года показали, что этого повышения недостаточно, чтобы перекрыть инфляцию. Поэтому власти и начали прорабатывать вопрос о доиндексации.
Теперь проблема улажена, и в ближайшее время военным пенсионерам начнут поступать выплаты в повышенном размере.
Сколько это составит в рублях, сказать трудно – размер выплаты зависит от каждого индивидуального случая.
2
Когда военнослужащие получат повышенную пенсию?
Военные пенсии в повышенном размере начнут поступать на счета получателей уже с 1 марта 2025 года.
3
Получат ли военнослужащие доплату за январь и февраль?
Да. Доиндексацию проведут задним числом – с 1 января 2025 года. Соответственно, уже в марте пенсионеры получат положенные им доплаты за январь и февраль.
4
Кто в России получает военные пенсии?
Этот вид выплат в России положен не только военнослужащим. Почти все силовики после выхода на заслуженный отдых получают пенсии, приравненные к военным. Так, на эту меру поддержки могут рассчитывать люди с достаточным стажем службы в:
- Минобороны России;
- некоторых структурах МВД;
- ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;
- отделах по борьбе с наркотиками.
5
Будет ли еще повышение военных пенсий в 2025 году?
Да. Традиционная дата повышения военных пенсий – 1 октября. В 2025 году в эту дату власти проведут очередную индексацию, уже "с прицелом" на следующий год.
08:25:41 13-02-2025
Скоро выборы
13:41:39 13-02-2025
Гость (08:25:41 13-02-2025) Скоро выборы... какие?
20:33:52 13-02-2025
Если муж получает военную пенсию по выслуге лет и работает сейчас госслужащим, в таком случае должна ли ему осуществляться индексация!?
23:30:38 13-02-2025
Елена (20:33:52 13-02-2025) Если муж получает военную пенсию по выслуге лет и работает с... Если он не в погонах, то должна.
22:10:04 14-02-2025
Елена (20:33:52 13-02-2025) Если муж получает военную пенсию по выслуге лет и работает с... Да повысят
23:22:39 13-02-2025
Военные пенсии стабильно повышаются ежегодно. Государство рассчитывает сумму повышения рационально; поскольку в условиях капиталистического государство резкое повышение пенсий и зарплат бюджетникам вызовет такое же резкое повышение цен со стороны коммерсантов.
18:53:52 18-02-2025
Александр Вячеславович (23:22:39 13-02-2025) Военные пенсии стабильно повышаются ежегодно. Государство ра... Уважаемый Александр Вячеславович! Увеличение пенсий происходит исключительно за счет повышения понижающего коэффициента, из-за которого миллионы военных пенсионеров уже долгие годы лишены выплаты честно заработанной пенсии в стопроцентном размере! Любая прибавка-это хорошо, но нужно вещи называть своими именами, индексация для военных пенсионеров начнется только после того, когда будут выплачивать заработанную пенсию в полном объеме, а уже потом увеличивать ее на размер инфляции! И делать это нужно не в октябре, а в начале года, как для всех "нормальных" пенсионеров. Так что пенсии военным по сути пока не индексировали, как это не печально.....Получается, что обычные пенсионеры защищены государством больше, чем военные! Приходится констатировать сей факт.
17:12:36 14-02-2025
1 октября 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1% по итогам инфляции 2023 года!!! Опять надули военных!
10:21:19 16-02-2025
Владимир (17:12:36 14-02-2025) 1 октября 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1% ... Да, постоянно надувают
17:15:26 14-02-2025
Почему гражданские получают индексацию пенсии в январе, а военные пенсионеры в октябре? Цены поднимаются на все с нового года, и военным приходится покупать те-же лекарства по новым ценам , но без индекса
ции?
17:15:59 14-02-2025
ура
17:25:57 14-02-2025
Дело в том, что фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5 процента. Еще в прошлом октябре военные пенсии были увеличены на 5,1%, теперь же власти дополнительно повысили их на 4,4%.
Так что те, кто рассчитывал на 9,5 % , получат только 4,;4 %. . И не копейкой больше .
А то , что инфляция на основные виды продуктов , которые ежедневно приходится покупать населению выросла до 20 % ,- это уже другая история и обсуждению не подлежит ...
14:09:23 03-03-2025
Это правда