Совет Федерации одобрил доиндексацию выплат до фактического уровня инфляции

13 февраля 2025, 06:51, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Совфеде поддержали решение доиндексировать военные пенсии до уровня инфляции. Ожидается, что решение вступит в силу уже в ближайшее время: с марта бывшим военнослужащим выплаты начнут поступать в повышенном размере.

О том, на сколько и кому повысят военные пенсии, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят военные пенсии в 2025 году? На 4,4%. Вернее, пенсии военнослужащих решено доиндексировать до 9,5% – это фактический уровень инфляции по итогам 2024 года. Напомним, 1 октября 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Итоги года показали, что этого повышения недостаточно, чтобы перекрыть инфляцию. Поэтому власти и начали прорабатывать вопрос о доиндексации. Теперь проблема улажена, и в ближайшее время военным пенсионерам начнут поступать выплаты в повышенном размере. Сколько это составит в рублях, сказать трудно – размер выплаты зависит от каждого индивидуального случая.

2 Когда военнослужащие получат повышенную пенсию? Военные пенсии в повышенном размере начнут поступать на счета получателей уже с 1 марта 2025 года.

3 Получат ли военнослужащие доплату за январь и февраль? Да. Доиндексацию проведут задним числом – с 1 января 2025 года. Соответственно, уже в марте пенсионеры получат положенные им доплаты за январь и февраль.

4 Кто в России получает военные пенсии? Этот вид выплат в России положен не только военнослужащим. Почти все силовики после выхода на заслуженный отдых получают пенсии, приравненные к военным. Так, на эту меру поддержки могут рассчитывать люди с достаточным стажем службы в: Минобороны России;

некоторых структурах МВД;

ФСИН, МЧС, ФСБ и разведке;

отделах по борьбе с наркотиками.