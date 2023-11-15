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Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме

Депутат Николай Арефьев считает, что в этом вопросе РФ "унизительно отстает" от других стран

15 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unplash.com
Фото: unplash.com

Пенсии россиян в пять-шесть раз ниже выплат в европейских странах, не говоря уже о США и Норвегии, заявил в беседе с News.ru депутат Госдумы Николай Арефьев.

По его словам, РФ в этом вопросе "унизительно отстает" от других стран, так как после всех обязательных платежей у пенсионеров остается всего 3 тыс. руб.

Парламентарий назвал положение россиян "катастрофически низким" и выразил готовность подписать любой закон об улучшении их материального положения.

14 ноября Госдума приняла закон о повышении пенсий в 2024 году.

пенсии депутат

Комментарии 43

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Гость

09:53:08 15-11-2023

Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям на выборы в марте придти. И выразить свое согласие с текущим курсом

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Гость

10:14:48 15-11-2023

Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям... Т.е. курс ЕБН в 90-е, когда страной дали порулить либерососам и когда пенсионеры перестали получать пенсию вообще, тебя больше устраивает ? Мне так не хочется снова подобное пройти, лучше уж как сейчас

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Антилиберос

10:20:05 15-11-2023

Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... Счастливой тебе стабильной старости, как у сегодняшних пенсионеров (не бывших депутатов госдумы)

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Гость

10:23:22 15-11-2023

Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать лет маленький срок, почти ни чего не успеешь сделать. Правда пенсия в долларах с 15 года даже сократилась. Да и доживут теперь до неё не все. Рад, что вам всё нравится. Но понять вас я никогда не смогу

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Гость

10:41:35 15-11-2023

Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать... А не нужно все к доллару привязывать, вы не в пиндосии живете. Вы постоянно ноете про текущий курс, все вас не устраивает, все плохие кроме вас, все вам должны. И постоянно намекаете что если бы у власти были либеросооы - то вы бы зажили. Дак вот не зажили бы, либерососам давали уже порулить, чуть всю страну не угробили.

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Гость

11:04:52 15-11-2023

Гость (10:41:35 15-11-2023) Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным п... пока цены в магазине к курсу привязаны не следить за ним может письков и подобная шобла. А в у правлении одних либерососов на других поменяли

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Гость

11:25:40 15-11-2023

Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать... Ну это же не 52 года! Кое-кто за 52 года построил в пустыне новое богатейшее государство. Так что немного еще потерпеть и здесь все будет как в ОАЭ

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Гость

11:05:36 15-11-2023

Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а что ебн и ввп чем то отличаются? курс тот же - капитализм. Денег от нефти только больше стало. А остальное тоже: уничтожение образования. здравоохранения и пенсий.

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Гость

12:21:30 15-11-2023

Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а что же не с 1913 сравниваете как в ссср долгое время?

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Гость

12:26:20 15-11-2023

Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а вы только две крайности видите?

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Гость

12:03:24 15-11-2023

Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям... Выборов не будет

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Гость

09:55:23 15-11-2023

А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разрешению, за границу уходит нашего сырья!? и прибавить к этому, сколько денег, оплаты всего что у нас забрали навсегда, опять же по их разрешению, утекает в иностранные банки и фонды!? И офшоры все не забудьте сюда же приплюсовать!? Не хилая такая сумма получится!!!? И пенсии и ЗП можно увеличить и улицы все во всех городах не то что заасфальтировать... Стеклянными куполами накрыть все города можно!...

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Гость

10:01:01 15-11-2023

Гость (09:55:23 15-11-2023) А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разреш... Ну вот держите вы в деревне свинюшек и кур. Несут они яички и мяско. Вы в первую очередь детей своих будете одевать и дом облагораживать. А не в курятнике ремонт делать

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Гость

10:14:49 15-11-2023

Гость (10:01:01 15-11-2023) Ну вот держите вы в деревне свинюшек и кур. Несут они яички ... Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это источник денег, и если за ними не ухаживать и в курятнике ремонт не делать, то в скором времени не на что будет и дом облагораживать. Но конечно - это, если это свои куры и свинюшки...

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Гость

10:21:18 15-11-2023

Гость (10:14:49 15-11-2023) Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это и... Абсолютно верно !

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Гость

10:25:41 15-11-2023

Гость (10:14:49 15-11-2023) Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это и... А в чё не правильно?? Государству тоже граждане денюжку несут А государство за ними ухаживает. Вон целых три тысячи у пенсионера остаётся, это ли не забота

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Гость

15:28:45 15-11-2023

Гость (10:25:41 15-11-2023) А в чё не правильно?? Государству тоже граждане денюжку несу... Боже, сделай нашему гаранту, три тысячи на себя родимого. Тогда будет совсем другой подход к своим подданым.

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Гость

10:29:17 15-11-2023

Гость (09:55:23 15-11-2023) А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разреш... Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкции слышал? Ты слышал сколько наших денег там арестовано? И частных денег олигархов, и государственных денег ЦБ. Ты с курсе, что иностранные банки не имеют права совершать операции с российскими активами и деньгами? Вы хоть иногда новости читаете? Или по прежнему вся ваша новостная повестка - это сплетни у подъезда? Вы в курсе, что по указу Путина вся валютная выручка сейчас в обязательном порядке продается российскому Центробанку за рубли? Экспортеры нефти и газа обязаны продавать валютную выручку. У меня такое впечатление, что вам как вбили в 90-е программу в голову, так вы не приходя в сознание так и живете.

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Гость

10:58:12 15-11-2023

Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... Вы на столько осведомлены о текущей ситуации. Что видимо упустили. Что отток капитала в 2023году стал рекордным, за всё время правления ПЖ. Это только официальные цифры. Осведомлённый вы наш))

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Гость

13:46:49 15-11-2023

Гость (10:58:12 15-11-2023) Вы на столько осведомлены о текущей ситуации. Что видимо упу... Рост оттока капитала в 2023 году связан с уходом иностранных компаний с российского рынка: они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и перечисляют за рубеж. Для справки: с начала спецоперации с российского рынка ушло 10% западных компаний. Всего до февраля 2022 года в стране функционировали 2400 дочерних организаций и 1400 предприятий из Евросоюза и стран «Большой семерки». Достаточно тебе моей осведомленности?

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Гость

11:08:36 15-11-2023

Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... А вы в курсе, что недавно мы заключили сделки с Казахстаном, но, почему-то, в долларовом эквиваленте.

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Гость

13:49:46 15-11-2023

Гость (11:08:36 15-11-2023) А вы в курсе, что недавно мы заключили сделки с Казахстаном,... Казахстан заключил контракты на разведку сложных углеводородных месторождений общей стоимостью более 8 млрд.долл.США. Об этом сообщил Нефтегазовый совет Казахстана со ссылкой на министра энергетики страны Алмасадам Саткалиева. Один из контрактов заключен между национальным оператором нефтегазовой отрасли Казахстана «КазМунайГаз» и «Лукойлом». Он предусматривает разработку углеводородов на трех месторождениях: Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов классифицируются как сложный морской проект. Они расположены на расстоянии 60 км от побережья Казахстанского Каспийского моря. По данным Министерства энергетики Казахстана, извлекаемые запасы трех месторождений составляют 87 млн ​​тонн нефти и 86 млрд куб.м. газа. Инвестиции в эти проекты на этапе строительства с 2023 по 2029 год рассчитаны на 6 миллиардов долларов. ЭТО ИНВЕСТИЦИИ, А НЕ ВЫВОД КАПИТАЛА ИЗ СТРАНЫ.

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гость

15:31:32 15-11-2023

Гость (13:49:46 15-11-2023) Казахстан заключил контракты на разведку сложных углеводород... А инвестиции в чью страну?

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Гость

15:37:17 15-11-2023

гость (15:31:32 15-11-2023) А инвестиции в чью страну?... Инвестиции в добычу углеводородов, которые в дальнейшем будут поделены между концессионерами и проданы за СКВ. Инвестиции ради прибыли. Так вам понятнее?

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гость

19:47:33 15-11-2023

Гость (15:37:17 15-11-2023) Инвестиции в добычу углеводородов, которые в дальнейшем буду... Ау,вопрос внятно задан-в какую страну сделали инвестиции?Или в методичке на эту тему отмазки нет

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Гость

15:47:00 15-11-2023

Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... Все слышали про санкции. Они нам на пользу, поэтому филе курицы по 400 рублей за кг. У чиновников и олигархов, конечно же, активы на них и записаны. А не на какую-нить ООО или ИП. У меня один вопрос - куда на тебя приехать вживую посмотреть?

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Гость

10:04:42 15-11-2023

А кроме заявлений в ГД - депутаты выразили бессилие в решении вопроса???

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Гость

10:08:40 15-11-2023

Гость (10:04:42 15-11-2023) А кроме заявлений в ГД - депутаты выразили бессилие в решени... Лишат мандата депутата вот и всё решение

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Гость

10:08:32 15-11-2023

А не в курятнике ремонт делать--------)))👍

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Гость

10:15:27 15-11-2023

Что точно можно сказать, так это то, что депутат госдумы Николай Арефьев, не член партии Единая Россия

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Гость

10:19:06 15-11-2023

Жить с каждым днем становится всё лучше, веселее. Спасибо партии родной, правительству и главному.

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Гость

10:30:44 15-11-2023

Гость (10:19:06 15-11-2023) Жить с каждым днем становится всё лучше, веселее. Спасибо па... А вы все с одним репертуаром - из новости в новость оставляете одинаковый комментарий. Вы думаете вы смешно шутите? Вовсе нет. Вы - клоун.

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Гость

13:14:31 15-11-2023

Гость (10:30:44 15-11-2023) А вы все с одним репертуаром - из новости в новость оставляе... А ты в глаза мне глядя назовёшь меня клоуном или описаешься?

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Гость

13:23:35 15-11-2023

Гость (13:14:31 15-11-2023) А ты в глаза мне глядя назовёшь меня клоуном или описаешься?... Легко

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Гость

18:56:49 15-11-2023

Гость (13:23:35 15-11-2023) Легко... Описаешься легко? Охотно верю!

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Гость

10:29:18 15-11-2023

Виноваты не в правительстве, а коллективный запад, агенты влияния и либералы. Любому нормальному человеку это понятно. Правда ни кто так ни разу и не ответил, по чём тут либерализм. По тому как значения этого слова в передачах Соловьева и Скабеевой не раскрывают.

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Дмитрий

10:37:21 15-11-2023

Только пенсии? Зарплаты больше Европейских?

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гость

10:51:37 15-11-2023

зато земли, земли то у нас больше. вот её на пенсии кушать и будем!

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Афиноген

10:53:35 15-11-2023

Вот так дОжили казаки (ни хлиба,ни табАки).

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гость

11:19:20 15-11-2023

Выбираем потихоньку.

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Гость

12:22:18 15-11-2023

На слове хрен, Олег запнулся * Перечитал еще пять раз * Указ о пенсиях и льготах * Не померещилось, увы

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Гость

13:09:49 15-11-2023

Вообще-то в 90-е пенсии платились стабильнее зарплат, были в разы выше сегодняшних и очень многие, потеряв работу на остановленных прихватизированных заводах, выживали только за счёт пенсий своих родителей.

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Гость

13:21:54 15-11-2023

Если пенсам будут платить хотя бы, как в Болгарии-300 умерших президентов, про немцев и пр. молчу. То придется поднять зарплату и работягам, иначе смысла нет. А поднимать работающим страна не может, ввиду отсутствия средств. Сейчас платят +- 158 зеленых.

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