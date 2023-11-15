Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в Европе, заявили в Госдуме
Депутат Николай Арефьев считает, что в этом вопросе РФ "унизительно отстает" от других стран
15 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unplash.com
Пенсии россиян в пять-шесть раз ниже выплат в европейских странах, не говоря уже о США и Норвегии, заявил в беседе с News.ru депутат Госдумы Николай Арефьев.
По его словам, РФ в этом вопросе "унизительно отстает" от других стран, так как после всех обязательных платежей у пенсионеров остается всего 3 тыс. руб.
Парламентарий назвал положение россиян "катастрофически низким" и выразил готовность подписать любой закон об улучшении их материального положения.
14 ноября Госдума приняла закон о повышении пенсий в 2024 году.
09:53:08 15-11-2023
Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям на выборы в марте придти. И выразить свое согласие с текущим курсом
10:14:48 15-11-2023
Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям... Т.е. курс ЕБН в 90-е, когда страной дали порулить либерососам и когда пенсионеры перестали получать пенсию вообще, тебя больше устраивает ? Мне так не хочется снова подобное пройти, лучше уж как сейчас
10:20:05 15-11-2023
Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... Счастливой тебе стабильной старости, как у сегодняшних пенсионеров (не бывших депутатов госдумы)
10:23:22 15-11-2023
Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать лет маленький срок, почти ни чего не успеешь сделать. Правда пенсия в долларах с 15 года даже сократилась. Да и доживут теперь до неё не все. Рад, что вам всё нравится. Но понять вас я никогда не смогу
10:41:35 15-11-2023
Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать... А не нужно все к доллару привязывать, вы не в пиндосии живете. Вы постоянно ноете про текущий курс, все вас не устраивает, все плохие кроме вас, все вам должны. И постоянно намекаете что если бы у власти были либеросооы - то вы бы зажили. Дак вот не зажили бы, либерососам давали уже порулить, чуть всю страну не угробили.
11:04:52 15-11-2023
Гость (10:41:35 15-11-2023) Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным п... пока цены в магазине к курсу привязаны не следить за ним может письков и подобная шобла. А в у правлении одних либерососов на других поменяли
11:25:40 15-11-2023
Гость (10:23:22 15-11-2023) А почему не с крепостным правом сравнивает. Конечно тридцать... Ну это же не 52 года! Кое-кто за 52 года построил в пустыне новое богатейшее государство. Так что немного еще потерпеть и здесь все будет как в ОАЭ
11:05:36 15-11-2023
Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а что ебн и ввп чем то отличаются? курс тот же - капитализм. Денег от нефти только больше стало. А остальное тоже: уничтожение образования. здравоохранения и пенсий.
12:21:30 15-11-2023
Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а что же не с 1913 сравниваете как в ссср долгое время?
12:26:20 15-11-2023
Гость (10:14:48 15-11-2023) Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильнос... а вы только две крайности видите?
12:03:24 15-11-2023
Гость (09:53:08 15-11-2023) Спасибо гаранту стабильности. Главное пенсионерам и их детям... Выборов не будет
09:55:23 15-11-2023
А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разрешению, за границу уходит нашего сырья!? и прибавить к этому, сколько денег, оплаты всего что у нас забрали навсегда, опять же по их разрешению, утекает в иностранные банки и фонды!? И офшоры все не забудьте сюда же приплюсовать!? Не хилая такая сумма получится!!!? И пенсии и ЗП можно увеличить и улицы все во всех городах не то что заасфальтировать... Стеклянными куполами накрыть все города можно!...
10:01:01 15-11-2023
Гость (09:55:23 15-11-2023) А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разреш... Ну вот держите вы в деревне свинюшек и кур. Несут они яички и мяско. Вы в первую очередь детей своих будете одевать и дом облагораживать. А не в курятнике ремонт делать
10:14:49 15-11-2023
Гость (10:01:01 15-11-2023) Ну вот держите вы в деревне свинюшек и кур. Несут они яички ... Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это источник денег, и если за ними не ухаживать и в курятнике ремонт не делать, то в скором времени не на что будет и дом облагораживать. Но конечно - это, если это свои куры и свинюшки...
10:21:18 15-11-2023
Гость (10:14:49 15-11-2023) Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это и... Абсолютно верно !
10:25:41 15-11-2023
Гость (10:14:49 15-11-2023) Неправильный подход. Куры и свинюшки в данном случае - это и... А в чё не правильно?? Государству тоже граждане денюжку несут А государство за ними ухаживает. Вон целых три тысячи у пенсионера остаётся, это ли не забота
15:28:45 15-11-2023
Гость (10:25:41 15-11-2023) А в чё не правильно?? Государству тоже граждане денюжку несу... Боже, сделай нашему гаранту, три тысячи на себя родимого. Тогда будет совсем другой подход к своим подданым.
10:29:17 15-11-2023
Гость (09:55:23 15-11-2023) А посчитать они не хотят, сколько по их, так сказать, разреш... Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкции слышал? Ты слышал сколько наших денег там арестовано? И частных денег олигархов, и государственных денег ЦБ. Ты с курсе, что иностранные банки не имеют права совершать операции с российскими активами и деньгами? Вы хоть иногда новости читаете? Или по прежнему вся ваша новостная повестка - это сплетни у подъезда? Вы в курсе, что по указу Путина вся валютная выручка сейчас в обязательном порядке продается российскому Центробанку за рубли? Экспортеры нефти и газа обязаны продавать валютную выручку. У меня такое впечатление, что вам как вбили в 90-е программу в голову, так вы не приходя в сознание так и живете.
10:58:12 15-11-2023
Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... Вы на столько осведомлены о текущей ситуации. Что видимо упустили. Что отток капитала в 2023году стал рекордным, за всё время правления ПЖ. Это только официальные цифры. Осведомлённый вы наш))
13:46:49 15-11-2023
Гость (10:58:12 15-11-2023) Вы на столько осведомлены о текущей ситуации. Что видимо упу... Рост оттока капитала в 2023 году связан с уходом иностранных компаний с российского рынка: они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и перечисляют за рубеж. Для справки: с начала спецоперации с российского рынка ушло 10% западных компаний. Всего до февраля 2022 года в стране функционировали 2400 дочерних организаций и 1400 предприятий из Евросоюза и стран «Большой семерки». Достаточно тебе моей осведомленности?
11:08:36 15-11-2023
Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... А вы в курсе, что недавно мы заключили сделки с Казахстаном, но, почему-то, в долларовом эквиваленте.
13:49:46 15-11-2023
Гость (11:08:36 15-11-2023) А вы в курсе, что недавно мы заключили сделки с Казахстаном,... Казахстан заключил контракты на разведку сложных углеводородных месторождений общей стоимостью более 8 млрд.долл.США. Об этом сообщил Нефтегазовый совет Казахстана со ссылкой на министра энергетики страны Алмасадам Саткалиева. Один из контрактов заключен между национальным оператором нефтегазовой отрасли Казахстана «КазМунайГаз» и «Лукойлом». Он предусматривает разработку углеводородов на трех месторождениях: Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. Месторождения Каламкас-море, Хазар и Ауэзов классифицируются как сложный морской проект. Они расположены на расстоянии 60 км от побережья Казахстанского Каспийского моря. По данным Министерства энергетики Казахстана, извлекаемые запасы трех месторождений составляют 87 млн тонн нефти и 86 млрд куб.м. газа. Инвестиции в эти проекты на этапе строительства с 2023 по 2029 год рассчитаны на 6 миллиардов долларов. ЭТО ИНВЕСТИЦИИ, А НЕ ВЫВОД КАПИТАЛА ИЗ СТРАНЫ.
15:31:32 15-11-2023
Гость (13:49:46 15-11-2023) Казахстан заключил контракты на разведку сложных углеводород... А инвестиции в чью страну?
15:37:17 15-11-2023
гость (15:31:32 15-11-2023) А инвестиции в чью страну?... Инвестиции в добычу углеводородов, которые в дальнейшем будут поделены между концессионерами и проданы за СКВ. Инвестиции ради прибыли. Так вам понятнее?
19:47:33 15-11-2023
Гость (15:37:17 15-11-2023) Инвестиции в добычу углеводородов, которые в дальнейшем буду... Ау,вопрос внятно задан-в какую страну сделали инвестиции?Или в методичке на эту тему отмазки нет
15:47:00 15-11-2023
Гость (10:29:17 15-11-2023) Что сейчас утекает в иностранные банки и фонды? Ты про санкц... Все слышали про санкции. Они нам на пользу, поэтому филе курицы по 400 рублей за кг. У чиновников и олигархов, конечно же, активы на них и записаны. А не на какую-нить ООО или ИП. У меня один вопрос - куда на тебя приехать вживую посмотреть?
10:04:42 15-11-2023
А кроме заявлений в ГД - депутаты выразили бессилие в решении вопроса???
10:08:40 15-11-2023
Гость (10:04:42 15-11-2023) А кроме заявлений в ГД - депутаты выразили бессилие в решени... Лишат мандата депутата вот и всё решение
10:08:32 15-11-2023
А не в курятнике ремонт делать--------)))👍
10:15:27 15-11-2023
Что точно можно сказать, так это то, что депутат госдумы Николай Арефьев, не член партии Единая Россия
10:19:06 15-11-2023
Жить с каждым днем становится всё лучше, веселее. Спасибо партии родной, правительству и главному.
10:30:44 15-11-2023
Гость (10:19:06 15-11-2023) Жить с каждым днем становится всё лучше, веселее. Спасибо па... А вы все с одним репертуаром - из новости в новость оставляете одинаковый комментарий. Вы думаете вы смешно шутите? Вовсе нет. Вы - клоун.
13:14:31 15-11-2023
Гость (10:30:44 15-11-2023) А вы все с одним репертуаром - из новости в новость оставляе... А ты в глаза мне глядя назовёшь меня клоуном или описаешься?
13:23:35 15-11-2023
Гость (13:14:31 15-11-2023) А ты в глаза мне глядя назовёшь меня клоуном или описаешься?... Легко
18:56:49 15-11-2023
Гость (13:23:35 15-11-2023) Легко... Описаешься легко? Охотно верю!
10:29:18 15-11-2023
Виноваты не в правительстве, а коллективный запад, агенты влияния и либералы. Любому нормальному человеку это понятно. Правда ни кто так ни разу и не ответил, по чём тут либерализм. По тому как значения этого слова в передачах Соловьева и Скабеевой не раскрывают.
10:37:21 15-11-2023
Только пенсии? Зарплаты больше Европейских?
10:51:37 15-11-2023
зато земли, земли то у нас больше. вот её на пенсии кушать и будем!
10:53:35 15-11-2023
Вот так дОжили казаки (ни хлиба,ни табАки).
11:19:20 15-11-2023
Выбираем потихоньку.
12:22:18 15-11-2023
На слове хрен, Олег запнулся * Перечитал еще пять раз * Указ о пенсиях и льготах * Не померещилось, увы
13:09:49 15-11-2023
Вообще-то в 90-е пенсии платились стабильнее зарплат, были в разы выше сегодняшних и очень многие, потеряв работу на остановленных прихватизированных заводах, выживали только за счёт пенсий своих родителей.
13:21:54 15-11-2023
Если пенсам будут платить хотя бы, как в Болгарии-300 умерших президентов, про немцев и пр. молчу. То придется поднять зарплату и работягам, иначе смысла нет. А поднимать работающим страна не может, ввиду отсутствия средств. Сейчас платят +- 158 зеленых.