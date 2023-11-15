Депутат Николай Арефьев считает, что в этом вопросе РФ "унизительно отстает" от других стран

15 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unplash.com

Пенсии россиян в пять-шесть раз ниже выплат в европейских странах, не говоря уже о США и Норвегии, заявил в беседе с News.ru депутат Госдумы Николай Арефьев.

По его словам, РФ в этом вопросе "унизительно отстает" от других стран, так как после всех обязательных платежей у пенсионеров остается всего 3 тыс. руб.

Парламентарий назвал положение россиян "катастрофически низким" и выразил готовность подписать любой закон об улучшении их материального положения.

14 ноября Госдума приняла закон о повышении пенсий в 2024 году.