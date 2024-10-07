Пенсии с 1 января проиндексируют на уровень инфляции

Ее уровень, согласно прогнозам, составит 7,3% по итогам 2024 года

07 октября 2024, 22:10, ИА Амител

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С 1 января 2025 года в России произойдет повышение пенсий на величину, соответствующую уровню инфляции. Об этом заявил Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, сообщает "360".

"Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", – сообщил министр.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году инфляция составит 7,3%.

В проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров.