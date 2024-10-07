Пенсии с 1 января проиндексируют на уровень инфляции
Ее уровень, согласно прогнозам, составит 7,3% по итогам 2024 года
07 октября 2024, 22:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
С 1 января 2025 года в России произойдет повышение пенсий на величину, соответствующую уровню инфляции. Об этом заявил Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, сообщает "360".
"Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", – сообщил министр.
По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году инфляция составит 7,3%.
В проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров.
22:39:18 07-10-2024
У кое-кого нелады с головою:
Инфляция выше как минимум вдвое!
23:48:05 07-10-2024
Гость (22:39:18 07-10-2024) У кое-кого нелады с головою:Инфляция выше как минимум вд... причем, так было и прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом. Величины настоящей инфляции даже назывались и в самом правительстве и они были значительно выше оф. объявленной. А куда деваться пенсионерам с такими рвущими в космос тарифами ЖКХ, резким взлетом цен на продукты питания и лекарства?
07:14:25 08-10-2024
Гость (23:48:05 07-10-2024) причем, так было и прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом. Ве... " Если хилый, сразу в гроб"
23:05:03 07-10-2024
Даже повышение ЖКХ не перекроет, про продукты и прочее говорить нечего
00:34:43 08-10-2024
и сразу же всё снова вверх полезет
10:42:54 08-10-2024
Вот клоуны лицемерные!
Это проиндексируют в январе за ПРОШЕДШИЙ (!!!) год.
Что будет в 2025 -сказать сложно, но что хуже, чем в текущем- 100%.
10:54:08 08-10-2024
В стране проводится целенаправленный холокост стариков голодомором заживо.