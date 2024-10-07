НОВОСТИЭкономика

Пенсии с 1 января проиндексируют на уровень инфляции

Ее уровень, согласно прогнозам, составит 7,3% по итогам 2024 года

07 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

С 1 января 2025 года в России произойдет повышение пенсий на величину, соответствующую уровню инфляции. Об этом заявил Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, сообщает "360".

"Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", – сообщил министр.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году инфляция составит 7,3%.

В проекте федерального бюджета на 2025 год предусмотрено возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров.

пенсии

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

22:39:18 07-10-2024

У кое-кого нелады с головою:
Инфляция выше как минимум вдвое!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:48:05 07-10-2024

Гость (22:39:18 07-10-2024) У кое-кого нелады с головою:Инфляция выше как минимум вд... причем, так было и прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом. Величины настоящей инфляции даже назывались и в самом правительстве и они были значительно выше оф. объявленной. А куда деваться пенсионерам с такими рвущими в космос тарифами ЖКХ, резким взлетом цен на продукты питания и лекарства?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:14:25 08-10-2024

Гость (23:48:05 07-10-2024) причем, так было и прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом. Ве... " Если хилый, сразу в гроб"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:03 07-10-2024

Даже повышение ЖКХ не перекроет, про продукты и прочее говорить нечего

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:34:43 08-10-2024

и сразу же всё снова вверх полезет

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:54 08-10-2024

Вот клоуны лицемерные!
Это проиндексируют в январе за ПРОШЕДШИЙ (!!!) год.
Что будет в 2025 -сказать сложно, но что хуже, чем в текущем- 100%.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:08 08-10-2024

В стране проводится целенаправленный холокост стариков голодомором заживо.

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров