Правительство предлагает считать пенсии с учетом инфляции

Выплаты малоимущим с 2026 года не будут зависеть от зарплат работающих

07 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

С 2026 года в России индексировать пенсии и пособия, возможно, станут с учетом уровня инфляции – для этого правительство предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума (ПМ). Как пишет "Парламентская газета", во внесенном в Госдуму законопроекте предлагается изменить методику расчета ПМ для более адекватного увеличения размеров социальных выплат.

Прожиточный минимум – это минимальный доход, необходимый человеку для приобретения набора продовольственных и непродовольственных товаров, оплаты услуг ЖКХ. Эта сумма устанавливается в законодательном порядке. ПМ рассчитывается исходя из данных Росстата с использованием медианного (имеющегося у большинства граждан) среднедушевого дохода. На федеральном уровне ПМ составляет 44,2% от медианного дохода.Именно исходя из размера ПМ правительство ежегодно принимает решения об увеличении размеров пенсий и пособий. Новая формула расчета предполагает приостановку некоторых положений Бюджетного кодекса, в том числе об учете размера прожиточного минимума при определении размеров социальных выплат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "предлагаемое изменение позволит более оперативно реагировать на инфляционные риски независимо от ситуации с медианными доходами граждан для актуализации зависимых от прожиточного минимума размеров пособий и выплат".

У правительства нет иного выхода для защиты наименее обеспеченных граждан, поскольку за последние годы выросли не только зарплаты работающих граждан, но и значительно увеличилась инфляция, заявила изданию депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Поэтому важно соблюсти баланс, чтобы уровень поддержки населения был не ниже, чем в предыдущие периоды. Например, если уровень инфляции высокий, необходимо обеспечить их так, чтобы они не находились за чертой бедности", – сообщила парламентарий.

В 2025 году социальные выплаты будут рассчитываться по прежней методике.