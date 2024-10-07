Правительство предлагает считать пенсии с учетом инфляции
Выплаты малоимущим с 2026 года не будут зависеть от зарплат работающих
07 октября 2024, 12:35, ИА Амител
С 2026 года в России индексировать пенсии и пособия, возможно, станут с учетом уровня инфляции – для этого правительство предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума (ПМ). Как пишет "Парламентская газета", во внесенном в Госдуму законопроекте предлагается изменить методику расчета ПМ для более адекватного увеличения размеров социальных выплат.
Прожиточный минимум – это минимальный доход, необходимый человеку для приобретения набора продовольственных и непродовольственных товаров, оплаты услуг ЖКХ. Эта сумма устанавливается в законодательном порядке. ПМ рассчитывается исходя из данных Росстата с использованием медианного (имеющегося у большинства граждан) среднедушевого дохода. На федеральном уровне ПМ составляет 44,2% от медианного дохода.Именно исходя из размера ПМ правительство ежегодно принимает решения об увеличении размеров пенсий и пособий. Новая формула расчета предполагает приостановку некоторых положений Бюджетного кодекса, в том числе об учете размера прожиточного минимума при определении размеров социальных выплат.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "предлагаемое изменение позволит более оперативно реагировать на инфляционные риски независимо от ситуации с медианными доходами граждан для актуализации зависимых от прожиточного минимума размеров пособий и выплат".
У правительства нет иного выхода для защиты наименее обеспеченных граждан, поскольку за последние годы выросли не только зарплаты работающих граждан, но и значительно увеличилась инфляция, заявила изданию депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"Поэтому важно соблюсти баланс, чтобы уровень поддержки населения был не ниже, чем в предыдущие периоды. Например, если уровень инфляции высокий, необходимо обеспечить их так, чтобы они не находились за чертой бедности", – сообщила парламентарий.
В 2025 году социальные выплаты будут рассчитываться по прежней методике.
12:52:53 07-10-2024
Хорошая новость. Но лучше если бы уже сейчас
13:34:01 07-10-2024
нужно считать исходя из стоимости топлива! бензина в частности.
среднестатистический россиянин может купить на зарплату 938 литров бензина, а казахстанец — 1 015 литров; — жители США на среднюю зарплату могут купить 4 723 литра бензина, а Китая — 955 литров.
вот и считайте..!
15:17:22 07-10-2024
Медианные доходы растут быстрее инфляции. Во всяком случае быстрее инфляции которую считает росстат. Уже сейчас средняя пенсия не дотягивает и до 30% от средней зарплаты. Вывод: срочно отвязать индексацию пенсий от страховых пенсионных взносов!
16:00:16 07-10-2024
Вы надоели добродетели. Продолжайте воровать. Пенсионеры вам всём желают добра.
22:24:22 07-10-2024
С тех пор, как мы подчинили Росстат Минэку, нам по плечу любые показатели...
22:42:38 07-10-2024
Никто не собирается увеличивать пенсию, только уменьшать, 2 рубля дали 19 забрали, о хорошей жизни можно уже давно не мечтать.
08:17:01 08-10-2024
Уже сообщали, что пенсии повысят на 7,3%, потому что такая инфляция. А ведь могут посчитать, что инфляция отрицательная! Тогда пенсии уменьшат согласно проценту дефляции. И всё по закону.