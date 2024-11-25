Пенсии в 2025 году могут дополнительно индексировать
В планах только одна индексация, но могут провести и дополнительную
25 ноября 2024, 23:10, ИА Амител
В 2025 году в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если фактическая инфляция за 2024 год превысит прогнозные показатели. Об этом заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков.
Согласно планам, страховые пенсии в 2025 году будут проиндексированы один раз – с 1 января на 7,3%. Эта индексация коснется и работающих пенсионеров.
"Сейчас мы основываемся на прогнозе инфляции в 7,3%, эти суммы заложены в бюджет. С 1 января будет проведена индексация на этот процент. Однако если инфляция по факту окажется выше, правительство оперативно примет постановление о доиндексации пенсий, и Социальный фонд его исполнит", – сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам главы Социального фонда, в 2025 году пенсии будут получать более 42 миллионов россиян. На выплату страховых пенсий будет направлено около 11 триллионов рублей, а на пенсии по государственному обеспечению – 825 миллиардов рублей, пишет ТАСС.
05:36:05 26-11-2024
Да уж...
07:04:29 26-11-2024
реальная инфляция уже превысила процент будущего повышения. со смехом читаю статейки про то, как люди стали тратить на 40% больше на маркетплейсах, типа могут себе позволить, ага.
07:52:50 26-11-2024
Хорошая новость
08:49:40 26-11-2024
вот интересно, если фактическая инфляция за 2023 год 7,4, в этом году не меньше, следующая прогнозируется на 7,3% (про фактическую не говорим, её никто не называет), то почему бюджетникам индексировали в этом году на 5,1%?
08:50:51 26-11-2024
всегда удивляет этот парадокс: одной рукой повышать ключевую ставку (чтобы сдержать типо инфляцию), а дугой раздавать дополнительные ничем не обеспеченные деньги
09:03:44 26-11-2024
12608+ 7%= алтайские пенсионеры слишком разбогатеют!
10:48:12 26-11-2024
Гость (09:03:44 26-11-2024) 12608+ 7%= алтайские пенсионеры слишком разбогатеют!... Не, не так, страховая часть умножается на 7.3, это 8135×7,3%
11:13:14 26-11-2024
Самые нищие- пенсионеры России!