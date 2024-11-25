Пенсии в 2025 году могут дополнительно индексировать

В планах только одна индексация, но могут провести и дополнительную

25 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

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В 2025 году в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если фактическая инфляция за 2024 год превысит прогнозные показатели. Об этом заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Согласно планам, страховые пенсии в 2025 году будут проиндексированы один раз – с 1 января на 7,3%. Эта индексация коснется и работающих пенсионеров.

"Сейчас мы основываемся на прогнозе инфляции в 7,3%, эти суммы заложены в бюджет. С 1 января будет проведена индексация на этот процент. Однако если инфляция по факту окажется выше, правительство оперативно примет постановление о доиндексации пенсий, и Социальный фонд его исполнит", – сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам главы Социального фонда, в 2025 году пенсии будут получать более 42 миллионов россиян. На выплату страховых пенсий будет направлено около 11 триллионов рублей, а на пенсии по государственному обеспечению – 825 миллиардов рублей, пишет ТАСС.