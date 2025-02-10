Пенсии, жилье, льготные лекарства. Жители Алтая обратились к депутату с острыми проблемами

Александр Терентьев подготовит запросы в соответствующие ведомства для решения проблем

10 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Александр Терентьев на личной встрече граждан / Фото: altai.spravedlivo.ru

4 февраля депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле. В ходе встречи он выслушал проблемы жителей краевой столицы, Камня-на-Оби и села Березовка Красногорского района. Основные вопросы, которые обсудили на приеме, касались пенсий, переселения из аварийного жилья и проблем с льготными лекарствами.

Пенсионные выплаты в Березовке

Жители села Березовка пожаловались на некорректные, по их мнению, начисления пенсий. Заявители отметили, что у многих занижен коэффициент, влияющий на размер выплат, а индексация и вовсе вызывает сомнения. Добавка за детей, положенная с 2017 года, фактически сокращает стаж, что привело к потере до шести лет у некоторых пенсионеров.

Александр Терентьев поручил сотрудникам своей общественной приемной подготовить депутатские запросы в прокуратуру Алтайского края для проверки изложенных фактов.

Проблемы переселения в Камне-на-Оби

Жители одного из бараков Камня-на-Оби, построенного в 1966 году, сообщили, что их дом признали аварийным, но переселение затягивается. В постановлении местных властей указано, что расселение должно было пройти еще в 2021-2023 годах. По словам жильцов, состояние здания ухудшается, создавая угрозу для здоровья.

Депутат направит документы и материалы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Недополученные выплаты и льготные лекарства

Военные пенсионеры пожаловались депутату, что с 2012 года пенсии им выплачивают не в полном объеме. По словам заявителей, нет законных оснований для таких удержаний, но ситуация не меняется. Александр Терентьев пообещал вынести этот вопрос на федеральный уровень.

Еще одной проблемой стало отсутствие льготных лекарств. Пенсионеры предполагают, что это связано с отсутствием контрактов на поставки. Подобная ситуация уже возникала в 2022 году, но тогда ее удалось быстро решить.

В ближайшее время все обращения передадут в профильные ведомства через депутатские запросы.

Обратиться в общественную приемную депутата можно по адресу г. Барнаул, пр. Социалистический, 26, и по номеру телефона 8 (3852) 56-95-10.