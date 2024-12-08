Пенсионер из Бийска "инвестировал" полмиллиона рублей в пустоту

Мужчина стал жертвой мошенников

08 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

68-летний житель Бийска стал жертвой мошенников, которые пообещали ему заработок на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина перешел по рекламной ссылке, ознакомился с условиями и позвонил по контактному номеру. Приветливый сотрудник объяснил, что доход будет зависеть от операций с валютой.

Пенсионер решил зарегистрироваться на электронной платформе и внести свои сбережения. Он снял все накопления и оформил кредит, полагая, что начнет получать прибыль.

"Спустя месяц 68-летний бийчанин решил вывести заработанное, но сделать этого не получилось", – рассказали в ведомстве.

"Консультанты" перестали выходить на связь, и мужчина осознал, что стал жертвой мошенников. Он потерял более 500 тысяч рублей.