Пенсионер пострадал во время пожара в гараже в алтайском райцентре

Внутри строения загорелся автомобиль

08 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Пожар в Калманке / Фото: МЧС Алтайского края

71-летний мужчина пострадал при пожаре в райцентре Калманского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился в гараже, где загорелся автомобиль.

Огонь потушили на площади 28 квадратных метров. На месте работали шесть специалистов на трех единицах техники.

Раненого пенсионера госпитализировали в ЦРБ. Причину пожара выясняют.