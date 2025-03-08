Пенсионер пострадал во время пожара в гараже в алтайском райцентре
Внутри строения загорелся автомобиль
08 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Пожар в Калманке / Фото: МЧС Алтайского края
71-летний мужчина пострадал при пожаре в райцентре Калманского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился в гараже, где загорелся автомобиль.
Огонь потушили на площади 28 квадратных метров. На месте работали шесть специалистов на трех единицах техники.
Раненого пенсионера госпитализировали в ЦРБ. Причину пожара выясняют.
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