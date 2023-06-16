Пенсионер умер в новосибирском пансионате, где избили ветерана ВОВ

Буквально за неделю полковник в отставке из нормального пациента превратился в "овощ" и умер

16 июня 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на сына пенсионера

Житель Новосибирска уверен, что его 77-летний отец, страдавший от сердечных болезней, умер в частном доме престарелых из-за недосмотра персонала. Об этом он рассказал "КП-Новосибирск".

Мужчина пояснил, что отец жил с дочерью, которая и приняла решение устроить папу в дом престарелых. Когда узнал, поехал в пансионат, куда его не хотели впускать.

"Я пригрозил полицией и увидел отца. Он узнал меня и сказал, что не хочет там находиться", – рассказал сибиряк.

Он решил забрать папу к себе, однако переезд затянулся. В пансионате заявили, что у них карантин.

"При этом сказали, что он плох. После позвонили и сказали, что умер", – отметил новосибирец.

Врачи морга сказали, что пенсионер скончался от сердечного приступа. Сотрудники пансионата отказались общаться, ссылаясь на то, что мужчина договор не заключал.

"Буквально за неделю отец из нормального пациента превратился в "овощ" и умер. Подозреваю, что ему не оказали помощь вовремя, не вызвали скорую", – рассказал сибиряк.

Ранее сообщали, что в этом пансионате избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, накануне в учреждении прошла прокурорская проверка.