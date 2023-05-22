НОВОСТИПроисшествия

Пенсионера, наплевавшего на ПДД, вычислили по видео из соцсетей в Бийске

Мужчина выехал за две сплошные и мчался по встречке

22 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Бийске сотрудники полиции вычислили человека, грубо нарушившего ПДД. Об этом рассказали в региональном МВД.

В социальных сетях накануне опубликовали видео. На запись попал момент, на котором водитель "Шевроле Нивы" переезжает через две сплошные и несётся по встречной полосе.

Правоохранители ознакомились с роликом и установили личность нарушителя. Им оказался 72-летний местный житель.

В отношении мужчины составили протоколы сразу по двум статьям: за нарушение и езду без диагностической карты.

Бийск Происшествия

Комментарии 4

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Гость

07:16:18 22-05-2023

Или деменция, или в пустой голове никогда ничего и не было...

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Гость

08:43:20 22-05-2023

что такое диагностическая карта ?

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Гость

09:03:46 22-05-2023

Гость (08:43:20 22-05-2023) что такое диагностическая карта ?... Техосмотр

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Гость

09:53:22 22-05-2023

В 2022 году техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, перестал быть обязательным в России. Соответствующие поправки 30 декабря подписал президент Владимир Путин, они вступают в силу с момента официального опубликования

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