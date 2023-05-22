Пенсионера, наплевавшего на ПДД, вычислили по видео из соцсетей в Бийске

Мужчина выехал за две сплошные и мчался по встречке

22 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Бийске сотрудники полиции вычислили человека, грубо нарушившего ПДД. Об этом рассказали в региональном МВД.

В социальных сетях накануне опубликовали видео. На запись попал момент, на котором водитель "Шевроле Нивы" переезжает через две сплошные и несётся по встречной полосе.

Правоохранители ознакомились с роликом и установили личность нарушителя. Им оказался 72-летний местный житель.

В отношении мужчины составили протоколы сразу по двум статьям: за нарушение и езду без диагностической карты.