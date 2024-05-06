Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года

06 мая 2024, 12:24, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило категории людей, которые смогут без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи, пишет "Парламентская газета".

"В перечень попали члены многодетных семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий", – отмечает издание.

Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года.

Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка.