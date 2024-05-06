НОВОСТИОбщество

Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года

06 мая 2024, 12:24, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru
Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Правительство РФ утвердило категории людей, которые смогут без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи, пишет "Парламентская газета".

"В перечень попали члены многодетных семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий", – отмечает издание.

Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года.

Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
ЖКХ Льготы

Комментарии 8

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Гость

13:05:29 06-05-2024

Кассиру в банке пенсионное предоставлять? а если онлайн?

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Гость

13:24:09 06-05-2024

Если онлайн, то пенсионное в монитор показывать

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Гость

13:31:31 06-05-2024

из-за 30 рублей столько шума?
А как вырастут платежи с 1 июля никто не расскажет с такой же помпой?

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Гость

13:57:54 06-05-2024

Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... какие 30??? конечно, во время при думали - после отопительного периода, в который комиссия/вознаграждение составляли до 200 руб

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Шинник

16:34:06 06-05-2024

Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... слегка за 100 переваливает

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Гость

17:52:42 06-05-2024

Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... Самый адекватный ответ из серии "много шума и ....." Позор и только!

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Гость

13:44:41 06-05-2024

На других раскидают, что непонятного то.

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Гость

13:56:44 06-05-2024

Только про механизм - не говорят(!) заявительная система? документы собирать/подавать?

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