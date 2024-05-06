Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ
Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года
06 мая 2024, 12:24, ИА Амител
Правительство РФ утвердило категории людей, которые смогут без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи, пишет "Парламентская газета".
"В перечень попали члены многодетных семей старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий", – отмечает издание.
Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года.
Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка.
13:05:29 06-05-2024
Кассиру в банке пенсионное предоставлять? а если онлайн?
13:24:09 06-05-2024
Если онлайн, то пенсионное в монитор показывать
13:31:31 06-05-2024
из-за 30 рублей столько шума?
А как вырастут платежи с 1 июля никто не расскажет с такой же помпой?
13:57:54 06-05-2024
Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... какие 30??? конечно, во время при думали - после отопительного периода, в который комиссия/вознаграждение составляли до 200 руб
16:34:06 06-05-2024
Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... слегка за 100 переваливает
17:52:42 06-05-2024
Гость (13:31:31 06-05-2024) из-за 30 рублей столько шума?А как вырастут платежи с 1 ... Самый адекватный ответ из серии "много шума и ....." Позор и только!
13:44:41 06-05-2024
На других раскидают, что непонятного то.
13:56:44 06-05-2024
Только про механизм - не говорят(!) заявительная система? документы собирать/подавать?