Например, ежемесячную доплату за уход

29 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В августе ожидается еще одна доплата к пенсиям определенным категориям граждан, рассказала "Прайму" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"С 1 августа прибавку к пенсии получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Эта доплата рассчитывается исходя из стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР", – отметила эксперт.

Также речь идет о ежемесячной доплате за уход в размере 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы.

Однако была сложность: выплаты полагались только при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин. Накануне Госдума приняла поправку, снимающую эти ограничения.

"Доплата будет выплачиваться с 1 января 2025 года всем, кому она положена, с учетом индексации по тем правилам, которые есть для этих категорий пенсионеров", – пояснила экономист, подчеркнув, что оформлять ничего не понадобится и все назначат автоматически.

Доплата в размере двойной фиксированной части страховой пенсии – 16269,75 руб. – положена пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и получившим инвалидность I группы.