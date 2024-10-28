Пенсионерка из Алтайского края перевела деньги мошенникам, думая, что покупает дрова

Женщина отдала злоумышленникам почти 17 тыс. рублей

28 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Дрова / Фото: unsplash.com/ Dmitry Bukhantsov

67-летняя жительница Алтайского края отдала мошенникам почти 17 тыс. рублей. Она думала, что покупает дрова, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая увидела в соцсети рекламу продажи дров. Она позвонила по указанному номеру телефона, где ей продиктовали счет для оплаты. Женщина перевела "продавцу" 16 400 рублей, после чего он перестал выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".