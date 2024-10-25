Барнаулец отдал мошенникам 140 млн рублей, чтобы "обезопасить" свои сбережения

Жители столицы Алтайского края с начала 2024 года из-за мошенников лишились более миллиарда рублей

25 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: unsplash.com/Simon Abrams

Жертвами мошенников с начала 2024 года уже стали порядка двух тысяч барнаульцев. Суммарно они лишились более одного миллиарда рублей. Во всех этих случаях денежные средства с банковских карт были похищены дистанционным способом. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров.

Максимальная сумма ущерба составила 140 миллионов рублей. Всех своих сбережений лишился житель Барнаула 1959 года рождения. Мужчине злоумышленники сообщили, что с его банковским счетом происходят подозрительные манипуляции и кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы не допустить этого, его уговорили перевести деньги на "безопасный счет", а по факту средства ушли к преступникам.

"Многие пострадавшие знали о подобных схемах обмана и тем не менее попались в ловушку. Важно понять, что никаких безопасных счетов не существует. Если вы слышите эти слова, вам гарантированно звонят мошенники. Нужно сразу завершить разговор и позвонить в полицию", – дает рекомендации Александр Майдоров.

Чаще всего мошенники применяют такие схемы, как продление договора услуг сотовой связи, взлом личного кабинета на портале государственных услуг, безопасный счет и инвестирование в ценные бумаги.

Стоит отметить, что все-таки барнаульцы стали более бдительными. Всего за девять месяцев полицией в краевой столице было зарегистрирован 1821 факт мошенничества. Из них в 820 случаях граждане самостоятельно прервали диалог с аферистами и предотвратили совершение преступления. Но даже по этим незавершенным фактам правоохранители возбуждают уголовные дела.

"Для раскрытия преступлений с начала года уже состоялось более 30 служебных командировок. Благодаря этому удалось раскрыть 90 таких преступлений, задержано 86 фигурантов", – сообщил Александр Майдоров.