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Барнаулец отдал мошенникам 140 млн рублей, чтобы "обезопасить" свои сбережения

Жители столицы Алтайского края с начала 2024 года из-за мошенников лишились более миллиарда рублей

25 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: unsplash.com/Simon Abrams
Человек за компьютером / Фото: unsplash.com/Simon Abrams

Жертвами мошенников с начала 2024 года уже стали порядка двух тысяч барнаульцев. Суммарно они лишились более одного миллиарда рублей. Во всех этих случаях денежные средства с банковских карт были похищены дистанционным способом. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров.

Максимальная сумма ущерба составила 140 миллионов рублей. Всех своих сбережений лишился житель Барнаула 1959 года рождения. Мужчине злоумышленники сообщили, что с его банковским счетом происходят подозрительные манипуляции и кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы не допустить этого, его уговорили перевести деньги на "безопасный счет", а по факту средства ушли к преступникам.

"Многие пострадавшие знали о подобных схемах обмана и тем не менее попались в ловушку. Важно понять, что никаких безопасных счетов не существует. Если вы слышите эти слова, вам гарантированно звонят мошенники. Нужно сразу завершить разговор и позвонить в полицию", – дает рекомендации Александр Майдоров.

Чаще всего мошенники применяют такие схемы, как продление договора услуг сотовой связи, взлом личного кабинета на портале государственных услуг, безопасный счет и инвестирование в ценные бумаги.

Стоит отметить, что все-таки барнаульцы стали более бдительными. Всего за девять месяцев полицией в краевой столице было зарегистрирован 1821 факт мошенничества. Из них в 820 случаях граждане самостоятельно прервали диалог с аферистами и предотвратили совершение преступления. Но даже по этим незавершенным фактам правоохранители возбуждают уголовные дела.

"Для раскрытия преступлений с начала года уже состоялось более 30 служебных командировок. Благодаря этому удалось раскрыть 90 таких преступлений, задержано 86 фигурантов", – сообщил Александр Майдоров.

Барнаул Мошенники деньги банки

Комментарии 18

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Гость

13:43:06 25-10-2024

140 млн,заработанные честным трудом, отдал бессовестным жуликам

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Гость

20:34:24 25-10-2024

Гость (13:43:06 25-10-2024) 140 млн,заработанные честным трудом, отдал бессовестным жули... Как пришли, так и ушли. Впрочем у него наверняка ишшо есть.

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Гость

13:46:55 25-10-2024

У меня один вопрос: "Сколько барнаульцев, у которых есть лишних 140 млн. рублей?"

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Гость

13:47:30 25-10-2024

Откуда у дебилов ТАКИЕ деньги???

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Гость

13:50:20 25-10-2024

Как пришло, так и ушло.

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горожанка

13:51:02 25-10-2024

Речь точно про барнаульца, а не про Павла Дурова или Киркорова???

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Мусик

13:53:02 25-10-2024

140 мультиков - это серьёзно. глобально мыслит дедуля.

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Гость

13:56:22 25-10-2024

Честно заработанные 140 миллионов? Своим умом, да? Жаль до слёз.

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Гость

23:23:33 25-10-2024

Гость (13:56:22 25-10-2024) Честно заработанные 140 миллионов? Своим умом, да? Жаль до с... Укроти жабу и иди работать

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Гость

10:20:23 26-10-2024

Гость (23:23:33 25-10-2024) Укроти жабу и иди работать... Толку то от этой работы, такие деньги только наворовать можно.

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Гость

14:04:55 25-10-2024

Давайте уже создадим базу данных, с описанием мест и конкретных затрат, куда состоятельные "французы" (де биллы) могут обратиться в качестве меценатов.
Ну там, детские дома, больницы и т.п.
Прям, сердце кровью обливается, когда читаешь, с какой лёгкостью эти не самые умные нувориши расстаются с такими огромными суммами своих "честно заработанных"...

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Гость

14:13:04 25-10-2024

А это не он всю Америку объехал и на Амике про это писал?

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Гость

14:24:03 25-10-2024

Вы все это придумываете на ровном месте.. а что не 4 миллиарда?

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Гость

14:24:58 25-10-2024

Жулики безднежным не звонят. Они точно знают, кому звонить. Вопрос - откуда?

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Гость

15:26:26 25-10-2024

Необходимо ловить мошенников, осуждать на долгие годы и регулярно показывать такие сюжеты по всем СМИ.
Они не только деньги крадут. Они многих стариков жизни лишают. Старики из-за депресии и долгов многие по долгу не живут.

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Гость

16:34:03 25-10-2024

140 миллионов! оба на. Тут три миллиона возьми не рассчитаешься за 20 лет
не он либо общак держал либо заныканое. Ну так его тогда в любом случае грохнут за эти бабки

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Гость

21:10:30 25-10-2024

822 случая,я два раза мошенников послал,они оскорбилась очень))

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гость

09:11:41 26-10-2024

Люди!!!!Подскажите,пожалуйста,где берут такие деньги????Или я неправильно прочитала цифры?Может 1.400 рублей отдал мошенникам

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