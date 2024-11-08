Алтайская пенсионерка в погоне за "жизнью без хлопот" потеряла 450 тыс. рублей

Женщину обманули мошенники

08 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

77-летнюю жительницу Первомайского района обманули мошенники, пообещав ей легкий доход. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонил незнакомец и предложил выгодно инвестировать деньги. Мошенник убедил пенсионерку, что она может получать проценты и жить без хлопот. Таким образом с середины октября по начало ноября злоумышленники похитили у нее 450 тысяч рублей. Женщина перевела все свои накопления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С потерпевшей провели профилактическую работу.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и избегать необдуманных финансовых операций.