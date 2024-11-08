Алтайская пенсионерка в погоне за "жизнью без хлопот" потеряла 450 тыс. рублей
Женщину обманули мошенники
08 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
77-летнюю жительницу Первомайского района обманули мошенники, пообещав ей легкий доход. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонил незнакомец и предложил выгодно инвестировать деньги. Мошенник убедил пенсионерку, что она может получать проценты и жить без хлопот. Таким образом с середины октября по начало ноября злоумышленники похитили у нее 450 тысяч рублей. Женщина перевела все свои накопления.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С потерпевшей провели профилактическую работу.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и избегать необдуманных финансовых операций.
"Если предложение о дополнительном заработке выглядит настолько привлекательно, что кажется невероятным, будьте уверены, что вы имеете дело с мошенниками. Не продолжайте с ними переписку, будьте бдительны!" – предупредили в ведомстве.
08:39:06 09-11-2024
профилактическая беседа уже не нужна,накоплений то больше нет,хотя можно взять кредит для следущих мошенников