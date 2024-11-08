Жительница Барнаула купила поддельные умные часы у более умного настоящего афериста

Женщина на улице у незнакомца купила очень дешевые якобы оригинальные часы – всего лишь за 11 тысяч рублей

08 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Полиция Алтайского края задержала мошенника из Астраханской области, который продавал поддельные гаджеты и духи под видом брендовых, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 29-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что на улице незнакомый мужчина предложил ей купить брендовые вещи по низкой цене, а затем продемонстрировал несколько смарт-часов, наушники и духи.

"Она приобрела умные часы известной марки за 11 тысяч рублей. Однако через некоторое время обнаружила, что гаджет поддельный", – отметили в ведомстве.

Аферистом оказался 36-летний житель Астраханской области. Полицейские изъяли у него 75 пар беспроводных наушников, 75 флаконов духов и 14 смарт-часов.

Мужчина признался, что купил товары за небольшую сумму на рынке в одном из регионов России и решил подзаработать, продавая под видом оригинала. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.