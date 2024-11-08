Жительница Барнаула купила поддельные умные часы у более умного настоящего афериста
Женщина на улице у незнакомца купила очень дешевые якобы оригинальные часы – всего лишь за 11 тысяч рублей
08 ноября 2024, 11:10, ИА Амител
Полиция Алтайского края задержала мошенника из Астраханской области, который продавал поддельные гаджеты и духи под видом брендовых, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 29-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что на улице незнакомый мужчина предложил ей купить брендовые вещи по низкой цене, а затем продемонстрировал несколько смарт-часов, наушники и духи.
"Она приобрела умные часы известной марки за 11 тысяч рублей. Однако через некоторое время обнаружила, что гаджет поддельный", – отметили в ведомстве.
Аферистом оказался 36-летний житель Астраханской области. Полицейские изъяли у него 75 пар беспроводных наушников, 75 флаконов духов и 14 смарт-часов.
Мужчина признался, что купил товары за небольшую сумму на рынке в одном из регионов России и решил подзаработать, продавая под видом оригинала. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.
12:37:45 08-11-2024
жесть. Цыгане вон у Огней, парфюмом банчат, оригинальным. кому нужно, обращайтесь к ним,)))))
15:35:37 08-11-2024
Хосспадя, на островках в ТРЦ города продают разливную парфюмерию, якобы оригинальную. Паль невероятная! С оригиналом не имеет порой даже приблизительного сходства. И ничего!
16:51:26 08-11-2024
Гость (15:35:37 08-11-2024) Хосспадя, на островках в ТРЦ города продают разливную парфюм... Не надо ля-ля, в ТРЦ "Европа", правда лет 6 назад, брал очень качественный парфюм на разлив. Конечно не из хранции, но очень качественный попался, аромат приятный, один в один с брендом и очень стойкий.
08:04:33 09-11-2024
Гость (16:51:26 08-11-2024) Не надо ля-ля, в ТРЦ "Европа", правда лет 6 назад, брал очен...
Надо, Федя, надо! Вы настолько убоги, что даже не способны это осознать!
12:58:05 21-11-2024
Гость (16:51:26 08-11-2024) Не надо ля-ля, в ТРЦ "Европа", правда лет 6 назад, брал очен... качество парфюмерии не определяется приятностью аромата. важны ингредиенты.
если вам все равно, чем вы дышите и что наносите на себя, то это не говорит о качестве жижи, непонятно кем и где сделанной, в этих разливайках. сейчас на рынке огромное количество легального, качественного и недорогого парфюма. зачем покупать этот шлак- не ясно.
15:55:34 08-11-2024
Ах, да! Вся партия виски Джек Дэниелс, завезенная и торгуемая в городе - паленка! Закупочная цена 500 рублей. ))) Пейте, наслаждайтесь. Ох, да. Цена закупочная за литр.
16:03:37 08-11-2024
Гость (15:55:34 08-11-2024) Ох, да. Цена закупочная за литр. вас обманули. не за литр, а за декалитр.
16:06:48 08-11-2024
Гость (16:03:37 08-11-2024) вас обманули. не за литр, а за декалитр.... я видел накладные и счет-фактуры.
10:55:48 21-11-2024
ну это лох какой то, паленкой давно на авито барыжат