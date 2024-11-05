Пенсионерка из Барнаула отдала лжеоператорам сотовой связи 60 тысяч рублей

Женщина попалась на уловку мошенников

05 ноября 2024, 10:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

71-летняя жительница Барнаула потеряла крупную сумму из-за мошенников, которые представились операторами сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерке поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудником офиса сотовой связи. Она заявила, что договор на обслуживание абонентского номера скоро прекратится. Потерпевшей предложили продлить его дистанционно.

Женщина согласилась. Мошенница начала уточнять ее персональные данные, после чего на номер стали приходить подозрительные сообщения, которые автоматически удалялись. После завершения разговора гражданка позвонила в банк. Там сообщили, что с ее счета перевели 60 тысяч рублей. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".