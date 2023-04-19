Жительнице Барнаула вернули 9 млн рублей, которые она перевела мошенникам

Неизвестные около месяца звонили женщине и убедили её, что средства находятся в опасности. Злоумышленникам даже удалось уговорить пенсионерку продать дом

19 апреля 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульской пенсионерке вернули 9 млн рублей, которые она перевела мошенникам. Как сообщают "Вести Алтай", забрать средства у мошенников удалось благодаря быстрому обращению в полицию.

Неизвестные звонили 68-летней жительнице краевой столицы больше месяца. Они представлялись сотрудниками банка, полиции и ФСБ и уверяли, что накопления пенсионерки якобы находятся под угрозой и их нужно срочно перевести на "безопасные" счета.

Сначала жительница Барнаула отправила мошенникам все накопления – около 600 тысяч рублей. Под давлением она продала свой дом за 9 млн рублей и тоже отправила преступникам.

Заблокировать средства удалось после обращения в полицию. Как рассказал глава управления МВД по Барнаулу Александр Майдоров, совместно со службами безопасности банков правоохранители отследили средства и заблокировали их за несколько дней. Вернуть удалось около 90% от всей суммы.