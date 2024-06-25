Пенсионерка из Рубцовска лишилась 51 тысячи рублей при продаже кровати
Возбуждено уголовное дело
25 июня 2024, 10:32, ИА Амител
Банковские карты / Фото: pxhere.com
В Рубцовске 71-летняя женщина лишилась 51 тысячи рублей при продаже кровати через интернет, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанка разместила информацию о товаре на сайте объявлений и вскоре ей позвонила покупательница, которая сказала, что за мебелью приедут грузчики, а оплату она совершит переводом.
В итоге рубцовчанка продиктовала незнакомке номер карты и назвала коды из SMS, а затем обнаружила списание 51 тысячи рублей.
После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
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