Пенсионерка из Рубцовска лишилась 51 тысячи рублей при продаже кровати

Возбуждено уголовное дело

25 июня 2024, 10:32, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com

В Рубцовске 71-летняя женщина лишилась 51 тысячи рублей при продаже кровати через интернет, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанка разместила информацию о товаре на сайте объявлений и вскоре ей позвонила покупательница, которая сказала, что за мебелью приедут грузчики, а оплату она совершит переводом.

В итоге рубцовчанка продиктовала незнакомке номер карты и назвала коды из SMS, а затем обнаружила списание 51 тысячи рублей.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.