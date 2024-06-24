Жительница Барнаула лишилась денег при заказе рыбы по интернет-объявлению
Полицейские возбудили уголовное дело
24 июня 2024, 10:40, ИА Амител
Свежая рыба / Фото: unsplash.com
В Барнауле 37-летняя женщина стала жертвой мошенника в надежде заказать рыбу в интернете, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанка нашла на сайте объявлений заинтересовавшее ее предложение и связалась с продавцом, который предлагал товар за 3200 рублей и доставку курьером. Для подтверждения заказа он отправил на электронную почту покупателя все необходимые документы и ссылку для оплаты.
Женщина перечислила деньги за заказ, но товар не был доставлен, а продавец впоследствии перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась к полицейским, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
11:23:07 24-06-2024
странные люди - разве непонятно, что рыба по проводам медным к заказчише не доплывет???
продаван пробовал-пробовал, и не шмог.
13:45:08 24-06-2024
До чего обленились уже все стали заказывать через интернет.