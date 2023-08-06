Ребенок выпал из окна многоэтажки в Барнауле

Очевидцы заметили девочку и вызвали на место врачей

06 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, очевидец увидел, как девочка падает из окна многоэтажки на улице Анатолия. Мужчина вызвал скорую помощь, пострадавшая жива, ее доставили в больницу.

При этом местные говорят, что в семье, где проживала девочка, взрослые часто выпивали, а соседи обращались в ПДН.