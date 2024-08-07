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Пенсионерку из Бийска три недели "обрабатывали" четыре мошенника из-за 12 млн рублей

Женщине сказали, что операция проходит под грифом "секретно"

07 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com
Пожилая женщина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пожилая женщина отдала почти 12 млн рублей мошенникам, которые в течение трех недель звонили ей, распределив между собой роли, сообщает в своем Telegram-канале бийское управление МВД.

"В схеме участвовало много лиц: представитель сотовой связи, сотрудник "Госуслуг", работник банка и даже правоохранитель", – рассказали в полиции.

Все началось со звонка с предложением дистанционно продлить договор на услуги мобильной связи. Женщина согласилась и предоставила паспортные данные. После этого ей сказали, что аккаунт на "Госуслугах" взломан и мошенники получили доступ ко всем счетам.

Накоплений было около 11 млн рублей. "Сотрудник банка" заявил, что дело уже передано правоохранителям. Далее по видеосвязи позвонил уже сам "правоохранитель", который находился в рабочем кабинете и в форменном обмундировании.

Женщине сообщили, что операция проходит под грифом "секретно" и никому, даже самым близким людям, ничего рассказывать нельзя. В итоге бийчанка перевела на "безопасный счет" все 11 млн рублей и еще 720 тыс. рублей, взятые в кредит.

Бийск Мошенники

Комментарии 4

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Гость

18:16:59 07-08-2024

Откуда к бабки такое бабло?
Походу старуху саму нужно арестовывать .

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Вячеслав

22:38:51 07-08-2024

Чтоб им пусто было. У кого, стариков? Шакалы

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гость

07:52:19 08-08-2024

зато приходят в аптеку со щенячьми глазами-ой как все дорого

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Гость

07:55:45 08-08-2024

Откуда у бабки такие бабки?

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