Пенсионерку из Бийска три недели "обрабатывали" четыре мошенника из-за 12 млн рублей
Женщине сказали, что операция проходит под грифом "секретно"
07 августа 2024, 18:00, ИА Амител
В Алтайском крае пожилая женщина отдала почти 12 млн рублей мошенникам, которые в течение трех недель звонили ей, распределив между собой роли, сообщает в своем Telegram-канале бийское управление МВД.
"В схеме участвовало много лиц: представитель сотовой связи, сотрудник "Госуслуг", работник банка и даже правоохранитель", – рассказали в полиции.
Все началось со звонка с предложением дистанционно продлить договор на услуги мобильной связи. Женщина согласилась и предоставила паспортные данные. После этого ей сказали, что аккаунт на "Госуслугах" взломан и мошенники получили доступ ко всем счетам.
Накоплений было около 11 млн рублей. "Сотрудник банка" заявил, что дело уже передано правоохранителям. Далее по видеосвязи позвонил уже сам "правоохранитель", который находился в рабочем кабинете и в форменном обмундировании.
Женщине сообщили, что операция проходит под грифом "секретно" и никому, даже самым близким людям, ничего рассказывать нельзя. В итоге бийчанка перевела на "безопасный счет" все 11 млн рублей и еще 720 тыс. рублей, взятые в кредит.
18:16:59 07-08-2024
Откуда к бабки такое бабло?
Походу старуху саму нужно арестовывать .
22:38:51 07-08-2024
Чтоб им пусто было. У кого, стариков? Шакалы
07:52:19 08-08-2024
зато приходят в аптеку со щенячьми глазами-ой как все дорого
07:55:45 08-08-2024
Откуда у бабки такие бабки?