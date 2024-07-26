В Бийске работавший на мошенников 17-летний курьер похитил у пенсионерок 190 тысяч

Правоохранители возбудили уголовные дела

26 июля 2024, 10:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у пожилых женщин в Бийске 190 тысяч рублей, рассказали в МВД Алтайского края.

Одна из пенсионерок получила звонок от "родственницы", которая плакала и сообщала о ДТП. Позже ей позвонил "правоохранитель", предложивший спасти родственницу за деньги. В итоге горожанка согласилась передать 85 тысяч рублей, за которыми впоследствии пришел курьер.

На следующий день аналогичным образом обманули другую горожанку. У нее похитили уже 105 тысяч.

Полиция по горячим следам задержала 17-летнего курьера из соседнего района, который раскаялся и сотрудничает со следствием. Юноша рассказал, что в мессенджере ему написал неизвестный с предложением быстро заработать.

Уголовные дела возбуждены по обоим фактам.