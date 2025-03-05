Пенсионерку спасли при пожаре в частном доме в Камне-на-Оби

В качестве предварительной причины пожара называют неисправную печь

05 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС Алтайского края

Пенсионерку 1949 года рождения спасли при пожаре в частном доме по переулку Школьному в Камне-на-Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали восемь человек и две автоцистерны. Они потушили огонь на площади около шести "квадратов". Женщина не пострадала.

"Предварительно установлено, что причиной пожара "вновь стала" печь: произошло возгорание перекрытия в доме", – рассказали в ведомстве.