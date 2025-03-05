Частный дом сгорел под Рубцовском из-за неисправной печи

Обошлось без пострадавших

05 марта 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае вечером 4 марта сгорел частный дом в селе Безрукавка Рубцовского района, сообщили в МЧС региона.

Пройденная огнем площадь составила около 90 "квадратов". Повреждены крыша, потолочное перекрытие, стены, личные вещи и мебель.

На месте работали 13 специалистов на четырех единицах техники. Во время тушения они эвакуировали два газовых баллона.

Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи", – отмечают в ведомстве.

Всего за 4 марта в крае потушили 11 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.