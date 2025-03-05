Частный дом сгорел под Рубцовском из-за неисправной печи
Обошлось без пострадавших
05 марта 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В Алтайском крае вечером 4 марта сгорел частный дом в селе Безрукавка Рубцовского района, сообщили в МЧС региона.
Пройденная огнем площадь составила около 90 "квадратов". Повреждены крыша, потолочное перекрытие, стены, личные вещи и мебель.
На месте работали 13 специалистов на четырех единицах техники. Во время тушения они эвакуировали два газовых баллона.
Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи", – отмечают в ведомстве.
Всего за 4 марта в крае потушили 11 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
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