Пенсионерку в парке "Изумрудный" покусали бездомные кобели, бегающие за самкой

Стая периодически забегает в парк со стороны поселка ВРЗ

30 октября 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В барнаульском парке "Изумрудный" бездомная собака напала на пожилую женщину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель общественной территории Владислав Вакаев.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 29 октября. Собака накинулась на 80-летнюю женщину. С рваной раной правой голени в области колена пострадавшую доставили в травмпункт.

"По предварительной версии, на женщину напала стая, которая периодически забегает в парк со стороны поселка ВРЗ, – несколько крупных кобелей бегают за самкой. Как известно, в такой ситуации животные особенно агрессивны", – отметил Вакаев.

Он отметил, что администрация парка не может собственными силами справиться с проблемой – нет ни полномочий, ни оборудования для отлова.

Вызов специальных служб также не помогает, поскольку к моменту приезда собаки покидают территорию парка.