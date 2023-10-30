Пенсионерку в парке "Изумрудный" покусали бездомные кобели, бегающие за самкой
Стая периодически забегает в парк со стороны поселка ВРЗ
30 октября 2023, 12:23, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" бездомная собака напала на пожилую женщину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель общественной территории Владислав Вакаев.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 29 октября. Собака накинулась на 80-летнюю женщину. С рваной раной правой голени в области колена пострадавшую доставили в травмпункт.
"По предварительной версии, на женщину напала стая, которая периодически забегает в парк со стороны поселка ВРЗ, – несколько крупных кобелей бегают за самкой. Как известно, в такой ситуации животные особенно агрессивны", – отметил Вакаев.
Он отметил, что администрация парка не может собственными силами справиться с проблемой – нет ни полномочий, ни оборудования для отлова.
Вызов специальных служб также не помогает, поскольку к моменту приезда собаки покидают территорию парка.
"Хочу обратиться к посетителям парка с просьбой быть осторожными и не приближаться к подобным стаям. Если вы заметите агрессивных собак в парке, сообщите об этом нашей охране по телефону 8-963-533-69-20", – добавил Вакаев.
12:34:53 30-10-2023
Из рассказа стало ясно что заведующий парком знал про этих собак ( откуда прибегают, размеры, даже причину указал, назвав её сукой). И ни чего не предпринимал, выжидал...
13:01:12 30-10-2023
Гость (12:34:53 30-10-2023) Из рассказа стало ясно что заведующий парком знал про этих с... Вроде в парк деньги вкладываются, а хозяина у парка все нет.
12:45:55 30-10-2023
Шизы,где ваше : "бабка сама виновата!"?
12:52:18 30-10-2023
Гость (12:45:55 30-10-2023) Шизы,где ваше : "бабка сама виновата!"?... Нужно выслушать другую сторону конфликта. Возможно бабка чем-то оскорбила или обидела этого кобеля? Или сказала нехорошее слово про суку? Надо разбираться.
15:39:15 30-10-2023
Гость (12:52:18 30-10-2023) Нужно выслушать другую сторону конфликта. Возможно бабка че... Возможно, она гражданин Израиля
13:10:06 30-10-2023
Так даже у людей бывает постоянно: " несколько крупных кобелей бегают за самкой". Поэтому бабушке (здоровья ей) нужно адекватней приближаться к таким замесам. А то бабки машут руками, изображая мельницу, тут наверное возраст - беда заботы о бабушке в семье.
14:07:59 30-10-2023
гость (13:10:06 30-10-2023) Так даже у людей бывает постоянно: " несколько крупных кобе... Вы там были и своими глазами видели события? Или побрехать захотелось?
13:14:51 30-10-2023
Бабка виновата - дома надо сидеть.
13:28:38 30-10-2023
Импотенты у власти. Ничего не могут сделать с одичавшими собаками в городе.
14:40:45 30-10-2023
Гость (13:28:38 30-10-2023) Импотенты у власти. Ничего не могут сделать с одичавшими соб... Кого кусают, тот пусть и разбирается. Не поняли до сих пор как всё устроено?
14:57:51 30-10-2023
Объявляйте цену за тушу, окрестные бомжи и догхантеры быстро решат эту проблему.
16:36:04 30-10-2023
По всему городу стаи, а действий нет... Строим свои маршруты с учётом собак(
17:56:53 30-10-2023
Кричалка советских болельщиков на стадионах сейчас звучала бы примерно так: Вакаева на мыло!