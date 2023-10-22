Стая бездомных собак напала на женщину в Барнауле

Горожанка отделалась прокушенными лодыжками, но теперь ей придется пройти курс прививок от бешенства

22 октября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На женщину напала стая бродячих собак на улице Шумакова в Барнауле. Об этом пострадавшая рассказала в сообществе "Подслушано Барнаул".

По словам горожанки, она кое-как смогла отбиться от своры. Животные прокусили ей лодыжки и испортили одежду. Кроме того, теперь ей придется пройти полугодовой курс прививок от бешенства.

"Именно эта свора собак живет там постоянно, и каждый день их там вижу, так как работаю рядом. И ни разу не видела, чтоб были предприняты меры по их отлову. Страшно становится ходить по улицам города", – заявила пострадавшая.Напомним, что ранее жители Барнаула пожаловались на агрессивных собак, захвативших детскую площадку. По их словам, животные обосновались на площадке у дома по адресу Горно-Алтайская, 6.