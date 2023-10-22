Стая бездомных собак напала на женщину в Барнауле
Горожанка отделалась прокушенными лодыжками, но теперь ей придется пройти курс прививок от бешенства
22 октября 2023, 20:52, ИА Амител
На женщину напала стая бродячих собак на улице Шумакова в Барнауле. Об этом пострадавшая рассказала в сообществе "Подслушано Барнаул".
По словам горожанки, она кое-как смогла отбиться от своры. Животные прокусили ей лодыжки и испортили одежду. Кроме того, теперь ей придется пройти полугодовой курс прививок от бешенства.
"Именно эта свора собак живет там постоянно, и каждый день их там вижу, так как работаю рядом. И ни разу не видела, чтоб были предприняты меры по их отлову. Страшно становится ходить по улицам города", – заявила пострадавшая.Напомним, что ранее жители Барнаула пожаловались на агрессивных собак, захвативших детскую площадку. По их словам, животные обосновались на площадке у дома по адресу Горно-Алтайская, 6.
21:14:43 22-10-2023
Какие меры предпримет городская администрация?
21:59:17 22-10-2023
Гость (21:14:43 22-10-2023) Какие меры предпримет городская администрация?... Может быть такой вариант: волонтёры (добровольцы) ночью отлавливают бездомных собак, надеавают им на шею веревочки по типу ошейника, и привязывают к ручке двери городской администрации. Утром Франк приедет на работу и решит, как позаботиться о четвероногих друзьях.
09:21:10 23-10-2023
Гость (21:14:43 22-10-2023) Какие меры предпримет городская администрация?... чипирует, ведь после чипизации они все становятся добрыми и жрать не хотят
21:22:17 22-10-2023
бесхозных собак и зоошизу на северный полюс
21:30:41 22-10-2023
Кто несет ответственность за безопасность граждан в городе?
22:03:54 22-10-2023
Гость (21:30:41 22-10-2023) Кто несет ответственность за безопасность граждан в городе?... Как-то московские СМИ обсуждали похожий случай в столице. Беременную женщину укусила уличная собака. Возникла необходимость поставить уколы от бешенства. Поэтому врачи умертвили долгожданного ребеночка, извлекли из тела матери, чтобы её спасти. Сейчас в Москве на улицах нет бездомных собак. Не знаю, как решается вопрос, но их там нет!
22:14:05 22-10-2023
Гость (21:30:41 22-10-2023) Кто несет ответственность за безопасность граждан в городе?... Постоянно собаки на пересечении Шумакова/Взлетная . Насчитывала там 9 взрослых особей. Страшно ходить.
06:51:50 23-10-2023
Гость (22:14:05 22-10-2023) Постоянно собаки на пересечении Шумакова/Взлетная . Насчитыв... Они в недострое жили. 20го вроде их выгнали оттуда, дырку в заборе заделали
23:09:31 22-10-2023
Стая из примерно 10 собак обитает в районе автовокзала. Вижу постоянно, а там и дети с родителями и пожилые ходят.
00:16:15 23-10-2023
Ого. Прокусили лодыжки - тяжёлая травма. Она теперь ходить не сможет, возможно пожизненно. А собаки теперь от безнаказанности всем прохожим будут обе лодыжки прокусывать, чтобы не ходили по их территории. Поэтому нужно срочно отстрелять всю эту стаю силами МВД, не дожидаясь реакции всяких "Ласок" и тендеров на отлов и стерилизацию. Или цену озвучьте за каждую тушу, чтобы окрестные бомжи и догхантеры решили проблему вместо законных городских властей.
12:12:57 23-10-2023
Гость (00:16:15 23-10-2023) Ого. Прокусили лодыжки - тяжёлая травма. Она теперь ходить н... Тогда ей надо иск к администрации подавать. Пусть лечение ей оплачивают и берут её на пожизненное содержание.
08:30:12 23-10-2023
Вы всё врёте! Не могут хорошие собачки нападать на людей! И тем более, прокусывать их! "Потерпевшая" их сама спровоцировала! Злая, злая тётка, поплатилась за своё злое отношение к собачкам! Возможно она даже кого-то пнула! "Собака- друг человека!", "Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак" - так говорят умные люди.
09:13:21 23-10-2023
Гость (08:30:12 23-10-2023) Вы всё врёте! Не могут хорошие собачки нападать на людей! И ... Сходите туда и покормите их... своими лодыжками. Потом с собой домой заберите этих милых и добрых зверят, чтобы злые тетки им на пути не попадались.
09:34:50 23-10-2023
Гость (08:30:12 23-10-2023) Вы всё врёте! Не могут хорошие собачки нападать на людей! И ... Очень надеюсь, что это юмор. Иначе -1 голос
13:20:15 23-10-2023
Гость (09:34:50 23-10-2023) Очень надеюсь, что это юмор. Иначе -1 голос... да понятно, что ёрничает комментатор.
08:39:28 23-10-2023
Уже 8-30, а защитников собак все еще нет.... Спят поди... Скоро набегут, скажут сама виновата, от нее беляшами пахло и вообще они спокойно бегали, а она им навстречу кинулась, испугала бедняжек, вот они и защищались...
09:22:29 23-10-2023
Гость (08:39:28 23-10-2023) Уже 8-30, а защитников собак все еще нет.... Спят поди... Ск... Так всё и было!
08:59:18 23-10-2023
Не понимаю зоошизиков. Насколько надо ненавидеть людей, чтобы защищать этих бешеных тварей?
09:40:02 23-10-2023
Гость (08:59:18 23-10-2023) Не понимаю зоошизиков. Насколько надо ненавидеть людей, чтоб... этих бешенных тварей, как вы выражаетесь, и взрастили двуногие.
13:22:02 23-10-2023
Элен без ребят (09:40:02 23-10-2023) этих бешенных тварей, как вы выражаетесь, и взрастили двуног... Опять же зоошизики. Нормальным людям и в голову не приходит заводить собак в квартире. Разве что этим карманным.. но эти и на собак не похожи.
09:08:13 23-10-2023
Про эту свору на Шумакова пишут и пишут, их уже больше 12 штук, как жили там, так и живут. Администрация ничего не делает. Переизбрались и стало только хуже.
12:31:30 23-10-2023
Гость (09:08:13 23-10-2023) Про эту свору на Шумакова пишут и пишут, их уже больше 12 шт... Да они не только на Шумакова!
09:31:38 23-10-2023
Для тех, кто не понял- мои посты, имитирующие высказывания собаколюбцев- ирония, призванная показать ущербность доводов против массового отстрела блоховозов.
09:33:29 23-10-2023
А что может сделать Администрация? Дума отклонила проект закона об уничтожении собак, можно только их отловить, стерилизовать и вернуть на место
09:39:27 23-10-2023
Гость (09:33:29 23-10-2023) А что может сделать Администрация? Дума отклонила проект зак... При стерилизации можно не рассчитать объём анастезии и вуаля... не благодарите.
11:32:41 23-10-2023
Гость (09:39:27 23-10-2023) При стерилизации можно не рассчитать объём анастезии и вуаля... Оказывается, при стерилизации их не усыпляют! бюджет берегут. Всё на живую.
12:22:39 23-10-2023
Гость (09:33:29 23-10-2023) А что может сделать Администрация? Дума отклонила проект зак... Дума отклонила проект и что теперь? Проблема-то никуда не делась, пусть думают, как решить. А то скора полгорода перекусанными ходить будут.
12:37:28 23-10-2023
Гость (12:22:39 23-10-2023) Дума отклонила проект и что теперь? Проблема-то никуда не д... Ну так они уже подумали. Возвращаться к этой теме не собираются
09:42:34 23-10-2023
в центре то же в нескольких местах стаи( приходится маршруты прогулок менять из-за них
10:05:01 23-10-2023
Накидайте отравы. Делов на 5 минут. Тараканов и крыс травим же, а собаки в людей превратились?
12:41:04 23-10-2023
а власть чего ждет? чтобы попался собакам псих? который после кусания возьмет топор и собакам всем придет конец. Всем сразу и оооочень кроваво
13:54:56 23-10-2023
Гость (12:41:04 23-10-2023) а власть чего ждет? чтобы попался собакам псих? который посл... Так псих после кусания может укусить мэра, ещё и топор возьмёт... Опасаюсь я за здоровье Вячеслава Генриховича