Пенсионный фонд матери Елены Блиновской арестовали
Под арест попало и другое имущество ее родственников
28 января 2024, 12:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Из-за долгов перед Федеральной налоговой службой арестовали счет матери блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Mash.
Женщина ежемесячно получала по 13 тысяч рублей, но, учитывая доходы мужа, не тратила их, а копила. Теперь все деньги арестованы.
Также арестована квартира, в которой живут четверо детей брата Елены Блиновской.
Ранее сообщалось, что до 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
13:28:33 28-01-2024
ну что,дожились,накопленная пенсия оказывается,что это деньги полученные криминальным путем,Пенсионеры,делайте выводы ,в любой момент ваши похоронные накопления могут арестовать
14:44:25 28-01-2024
Пенсионный фонд или пенсионные накопления? Вроде как Пенсионный фонд - это организация.