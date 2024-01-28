Пенсионный фонд матери Елены Блиновской арестовали

Под арест попало и другое имущество ее родственников

28 января 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Из-за долгов перед Федеральной налоговой службой арестовали счет матери блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Mash.

Женщина ежемесячно получала по 13 тысяч рублей, но, учитывая доходы мужа, не тратила их, а копила. Теперь все деньги арестованы.

Также арестована квартира, в которой живут четверо детей брата Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что до 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".