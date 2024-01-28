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Пенсионный фонд матери Елены Блиновской арестовали

Под арест попало и другое имущество ее родственников

28 января 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Из-за долгов перед Федеральной налоговой службой арестовали счет матери блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Mash.

Женщина ежемесячно получала по 13 тысяч рублей, но, учитывая доходы мужа, не тратила их, а копила. Теперь все деньги арестованы.

Также арестована квартира, в которой живут четверо детей брата Елены Блиновской. 

Ранее сообщалось, что до 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". 

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Комментарии 2

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гость

13:28:33 28-01-2024

ну что,дожились,накопленная пенсия оказывается,что это деньги полученные криминальным путем,Пенсионеры,делайте выводы ,в любой момент ваши похоронные накопления могут арестовать

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Гость

14:44:25 28-01-2024

Пенсионный фонд или пенсионные накопления? Вроде как Пенсионный фонд - это организация.

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